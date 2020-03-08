Sıfır araç kuyruğu sona eriyor
Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve ithal araç tedarikçileri, tüketicilerin sıfır araç taleplerini bu aydan başlamak üzere nisan ile birlikte daha güçlü karşılayacaklarını belirtiyor.
08.03.2020 11:31
Türkiye 'de faaliyet gösteren yerli ve ithal araç tedarikçileri, tüketicilerin sıfır araç taleplerini bu aydan başlamak üzere nisan ile birlikte daha güçlü karşılayacaklarını belirtiyor.
Kaynak: Dunya.com
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