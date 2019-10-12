Haberler » Güncel » Sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığı iddiası

Sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığı iddiası

Tekirdağ'da bir esnaf, 180 bin liraya aldığı sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

12.10.2019 16:12Sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığı iddiası
Tekirdağ'da bir esnaf, 180 bin liraya aldığı sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Şeyhsinan Mahallesi'nde cep telefonu dükkanı bulunan Cengiz Hamitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir otomotiv firmasının Çorlu'daki bayisinden 180 bin liraya SUV araç aldığını, ardından aracını ekspertize götürdüğünü anlattı.
Kendisine verilen rapora göre aracın kaputunun değişmiş olduğunu gördüğünü ifade eden Hamitoğlu, yaşadığı olayın ardından hukuki süreç başlattığını söyledi.
Firmayla ilgili nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Hamitoğlu, şöyle konuştu:
"Aracı ekspertize götürdüm, bana kaputun değişmiş olduğu raporunu verdiler. Bunun üzerine bayiye yeniden giderek, ya paramı geri vermelerini ya da yeni işlem görmemiş bir araç vermelerini istedim. Yetkililer bana hiçbir şekilde yardım edemeyeceklerini ve kusurun kendilerinden kaynaklanmadığını söylediler. Savcılığa şikayet ettim ve hukuki mücadeleme başladım."

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40 Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
17:40 Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Antalya'daki greve destek
17:45 Dha yurt bülteni - 15
17:44 Cinayete teşebbüs iddiası
17:43 Antalya büyükşehir belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyor
17:42 Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam savaşı veriyor
17:41 Beton mikserinin altında kalan kadın öldü
12.10.2019 17:45:37