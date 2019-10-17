Sıfır atığın babası Paul Connett: "İsraf yönetimi değil, kaynak yönetimi yapılmalı"

Fuar ile eş zamanlı düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda konuşan Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett, gelecek için daha iyi endüstriyel tasarımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, israf yönetiminin değil, kaynak yönetiminin yapılması gerektiğini ifade etti.

CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından da desteklenen ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 20 Ekim'e kadar sürecek olan fuar aynı zamanda sıfır atık kavramının babası Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett'ın da aralarında bulunduğu bilim insanları, akademisyenler ve bürokratların katılacağı Sıfır Atık Forumu'na da ev sahipliği yapıyor. 19 Ekim Cumartesi günü Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un da teşrif edeceği forumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin detaylar da paylaşılacak.

Sıfır atık dünyanın gündem maddesi haline geldi

"Sıfır Atık Mümkün Mü?", "Atık Yönetiminin Küresel Etkisi", "Endüstriyel Sürdürülebilirlik İçin atık ve Kaynak Yönetimi" konu başlıklarının ele alındığı Sıfır Atık Forumu'nda konuşan Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett, tüm dünyada bu konunun artık bir gündem maddesi haline geldiğini belirtti. Sıfır atığın toplumsal sorumluluk ve endüstriyel sorumluluk birleşimi ile var olduğunu kaydeden Paul Connett, bütün endüstrilerin artık işlem süreçlerini yeniden tasarlaması gerektiğine dikkat çekti. Gelecek için daha iyi endüstriyel tasarımlara ihtiyaç olduğunu da söyleyen Paul Connett, "Aynı anda herkes ayrıştırma yapabilir. İsraf yönetimi değil, kaynak yönetimi yapmalıyız" dedi.

Forumda ayrıca Avrupa Sıfır Atık Direktörü Joan Marc Simon ve Sıfır Atık Norveç Kurucusu Kristine Ullaland'ın da aralarında bulunduğu bilim insanları, akademisyenler ve bürokratlar forumda yaşanabilir gelecek için bilgi ve birikimlerini paylaşıyorlar.

Profesyonel alıcılar global ticarete katkı sağlıyor

Türkiye'de doğa için düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olan ENTECH Fuarı, 10 bin metrekarelik alanda Balkanlar, BDT Ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Uzak Doğu, Batı Avrupa, Amerika ve Türkiye'den binlerce sektör profesyonelini ağırlıyor. Fuarda katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, kentsel çevre temizlik araçları, yenilenebilir ve solar enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ürünlerini sergiliyorlar. ENTECH Fuarı rüzgâr, güneş ışığı, hidrogüç ve jeotermal enerji sektörlerine yönelik organize edilen "Yenilenebilir Enerji ve Solar Enerji Özel Bölümü'yle de ilgi çekiyor.

Fuara sektör paydaşlarından tam destek

Sektördeki en son gelişme ve yeniliklere ev sahipliği yapan ENTECH Fuarı, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yanı sıra Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER), Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD), Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED), Bilişim Sanayiciler Derneği (TÜBİSAD), İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği (İGEDDER), Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından da destekleniyor.