Sıfır atık hareketi çığ gibi büyüdü

Erdoğan, 2017'de başlattıkları Sıfır Atık hareketinin bugün çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Esenler Belediyesi'nin Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi yoğun katılımla gerçekleşti. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongrenin açılışında protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarda israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve atıkların dönüştürülmesini kapsayan Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çektiler.

GERİ DÖNÜŞÜMLE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm projelerinden bahseden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler'de 9 yıl önce 189 bin hanenin her birine teker teker giderek geri dönüşümün, sıfır atığın ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Bugün, günde 40 ton çöp ayrıştırarak EDİM Hayır Marketimizde kullandığımız deterjanı çöpten elde ederek veriyoruz. Her yıl çocuklarımıza 500 bin defteri de çöpten elden ederek veriyoruz. Bugüne kadar da aynı yöntemle 5 milyon defter dağıttık. 'Mavi Kapak' kampanyasıyla şu zamana kadar 31 tanesi akülü toplam 2.981 adet tekerlekli sandalye hediye ettik. Önce sokak başlarına koyduğumuz ESMATİK ile çöplerinizi ekmeğe dönüştürdük. Daha sonra ESMATİK'leri okul kantinlerine koyarak çocukların harçlıklarını çöplerden elde ettik. Bunun aynı zamanda geleceğimizi kurtarmak olduğunu, ülke ekonomisine katkısının ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz.Çevre felaketlerinin önüne geçmenin yolu, tedbir almaktır. Tedbir almadıktan sonra netice elde edemeyiz. Sayın Bakanımızın ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu konuyu özel bir gayretle ülkenin gündemine taşımış olması, on yıllar sonra bu ülkenin geleceğine dikilen en önemli fidan olacaktır" ifadelerini kullandı.

ANADOLU OKULLARINI BİLGİSAYARLA DONATALIM

"Üniversitemiz olarak, devletimize yük olmadan Anadolu'daki tüm okulları bilgisayarla donatabiliriz" diyen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin şu sözleri söyledi:

"Sıfır atık bize ilham verdi. Bunun yanında birçok açılım yaptık. Bunlardan en önemlisi, hocalarımızın kapasitesini ve hızını düşük gördükleri bilgisayarları atmadık. Bakım ve onarımını yaparak Türkiye'nin 22 şehrine, 43 bilgisayar laboratuvarı kurduk. Bu sıfır atığın bir uzantısıdır. Hedefimiz 43 laboratuvarı, 100 yapmak. Üniversitemiz olarak, devletimize yük olmadan Anadolu'daki tüm okulları bilgisayarını donatabiliriz. Cihazların performansını ölçtük. Performansı düşük cihazları merkez laboratuvarımızda topladık. Aşağı yukarı 30 milyonluk bir cihazı kalibrasyonunu, bakım oranımını yaparak üniversitemize ve sanayiye hizmet eder hale getirdik. Bir yıldaki sanayi ve analiz sayımız bin 600'de 30 bine çıktı. En önemsediğim proje budur. Türkiye'yi atık çöplüğü olmaktan kurtarmamız lazım."

İSTANBUL'A İKİ ATIK GETİRME MERKEZİ KURULACAK

Sıfır Atık Projesinin kazanımlarına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbulumuza iki tane Atık Getirme Merkezi kuracağız. Önümüzdeki yıl itibariyle biri Anadolu biri Avrupa yakasında olmak üzere. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bir Atık Getirme Merkezi kuracağız. Bunların hepsini önümüzdeki yıl itibariyle tamamlamış ve vatandaşlarımıza hizmete açmış olacağız. 2020 Ocak itibariyle de artık Sıfır Atık Belgesi vereceğiz. Bu uygulamaya geçmiş hastaneler, avmler, belediyelere kategorilere göre belge vereceğiz. O belge, o tesisin çevreye ve doğaya olan hassasiyetini de göstermiş olacak" dedi.

2017'DE BAŞLADI, ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2017'de başlattıkları Sıfır Atık hareketinin bugün çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Sıfır Atık Yönetmeliği ile, 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise, 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacaklar. Ülke çapında toplanan atık miktarı ve diğer çalışmalarla ilgili envanter oluşturulması için de Sıfır Atık Bilgi Sistemi devreye girmiştir. Bugüne kadar 22 bin 913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı.1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 oranında azalttı. 2021'i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise, geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak. Sıfır Atık Projesi'nin bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi'nin startını Haziran ayında verdik. Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başlattık. Bu çerçevede 122 bin 193 metreküp deniz çöpü toplandı."

ESENLER BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİ TAKDİRLİK

Esenler Belediyesi'nin sıfır atık hareketine destek verdiği projeleri takdir ettiğini belirten Erdoğan, "Bir taraftan atık yönetimi gerçekleştirirken bir yanda da halkın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunuyorlar. Esenler Belediyesi'nin bilhassa bu konuda gerçekleştirdiği faaliyetler gerçekten takdire şayan. Mesela plastik poşetlerin ücretli hale gelmesinden sonra Esenler hanımları, ürettikleri file ve bez torbalarını Esenler Metrosunda halka ücretsiz olarak dağıtmışlar. Projenin içselleştirilmesi noktasında mutluluk verici bir çalışma olmuş" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan el emeği cam bir objeyi Emine Erdoğan'a takdim etti. Emine Erdoğan ve katılımcılar, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyeleri, YTÜ Merkez Laboratuvarı'nın açılışını da gerçekleştirdiler.

Esenler Belediyesi'nin, Esenler'de hayata geçirdiği geri dönüşüm projelerinin yer aldığı stant da, davetlilerden büyük ilgi gördü.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Panelde, İstanbul genelinde faaliyet gösteren yerel yönetimler, sıfır atık çalışmalarına katkıda bulunan ve bu konuda farkındalık oluşturan kamu kurum ve kuruluşları,özel sektör temsilcileri ile akademisyenler bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Ayrıca yerel yönetimlerin sıfır atık çalışmalarının masaya yatırıldı, buna dair başarılı uygulama örnekleri tanıtıldı. Panelde ilgili konular, İstanbul'daki belediyeler ve iştiraklerinden yönetici ve uzman katılımcılarla enine boyuna değerlendirildi.