"Sıfır atık" kampanyasına klipli destek

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak amacıyla şarkı yazıp video klibi çekti.

Okulun müzik öğretmeni Hakan Önsöz, Sıfır Atık Projesi hakkında kentte bilinç oluşturmak amacıyla şarkı yazıp besteledi.

Enerji ve doğal kaynakların tasarruflu kullanımını ile birçok atık maddenin geri dönüştürülebilir olduğuna dikkat çekilen "Sıfır Atık" adlı şarkıya öğretmen ve öğrenciler tarafından klip çekildi.

Klipte öğrenciler, kullanılmayan muslukların ve aydınlatma lambalarının kapatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Önsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıkların geri dönüşümünün dünyanın gündeminde olan bir konu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geri dönüşüm konusunu Türkiye'nin gündemine Sıfır Atık Projesi ile getirdiğini anlatan Önsöz, "Biz de projeye destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz ve diğer genç jenerasyonun tasarrufu benimsemesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA