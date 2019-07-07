"Sıfır Atık Mavi" projesine destek

Batman'da "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında, İluh deresi kenarında çöp topladı.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Batman İl Temsilciliği Gençlik Komisyonunca organize edilen etkinlikte İluh deresi kenarında temizlik çalışması yapıldı.KADEM İl Temsilcisi Adile Gürbüz, projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için gençlerin öncülüğünde bir araya geldiklerini söyledi.Temiz bir çevre için öncelikle doğanın kirletilmemesi gerektiğine dikkati çeken Gürbüz, şöyle konuştu:"Sıcağa aldırış etmeden şehrin en kirli yerlerinden biri olan, ıslahı için uzun yıllardır mücadele edilen ama ne yazık ki temizliğine dahi özen gösterilmeyen İluh deresini seçtik. Değerli ilimizin idari yöneticileri ve siyasi yöneticilerinden hem ıslahın desteğini hem de temizlik ve sıfır atık projesine destek için çalışmalarımıza desteklerini rica ediyoruz."