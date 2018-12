Sıfır Atık Projesi 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

14 Aralık 2018 Cuma 17:26



Sıfır Atık Projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacakÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırıkkale 'de "Sıfır Atık" konulu seminer verdiKIRIKKALE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran , "Bütün ülkede Sıfır Atık hareketini başlattığımızda 20 milyarlık bir ekonomik kazancı hedefliyoruz. Aynı zamanda 100 bin kişiye kadar istihdamı da arttırmayı öngörmekteyiz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırıkkale'de "Sıfır Atık" konulu seminer düzenledi. Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, "Bugüne kadar yaptıklarımız elbette çok önemli. Ancak bu çalışmaların daha iyi noktalara taşımak, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye , yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli bir hedefimiz var 'Sıfır Atık' " diye konuştu."20 milyarlık ekonomik kazancı hedefliyoruz"Sıfır Atık Projesi kapsamında 100 bin kişiye kadar istihdam sağlanacağını ifade eden Kuran, "Sıfır Atık özünde insanları daha bilinçli tüketmeye, israfın önlenmesine, daha az atık oluşturmaya, oluşan atığı yerinde yani kaynağında ayırmaya, ayrılan atıkları geri dönüşümünün sağlanmasına sevk eden bir yaklaşımdır. Sadece bir israfın önlenmesi, geri kazanım projesi değildir. Aynı zamanda ekonomimize de çok büyük katkıları vardır. Bütün ülkede sıfır atık hareketini başlattığımızda 20 milyarlık bir ekonomik kazancı hedefliyoruz. Aynı zamanda 100 bin kişiye kadar istihdamı da arttırmayı öngörmekteyiz" şeklinde konuştu."Belediyeler altyapı sistemini bir an önce kurmalıdır"Belediyelerin 'Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin uygulamaları ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini dikkat çeken Kuran, "Atıkları kaynaklarından ayrı ayrı toplayacak alt yapıyı, sistemi bir an önce kurmalıdır. Böylece gelecek nesillerimize aldığımız emaneti daha iyi bir şekilde sunma imkanına kavuşacağız. 2019 yılında bir an önce kamu kurumlarının hepsine, alışveriş merkezlerine, hava limanlarına, okullara, üniversitelere, hastanelere büyük iş yerlerine bir an önce geçirmeyi düşünmekteyiz. Çevre söz konusu olduğunda daha ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Temiz sokaklar, caddeler, hepimizin hakkı" ifadelerini kullandı.Seminer 'Sıfır Atık' konulu sinevizyon gösterileri ile devam etti. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır tarafından katılımcılara Kırıkkale'de "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" konulu seminer verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri tarafından katılımcılara çam fidanı dağıtıldı. Salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın 'Sıfır Atık' konulu fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.