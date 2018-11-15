15 Kasım 2018 Perşembe 13:46



15 Kasım 2018 Perşembe 13:46

Muğla'da okullarda sıfır atık konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla protokol imzalandı.Valilik 75. Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Veysel Şemsi Güner katıldı.Törende konuşan Vali Civelek, atıkları kontrol altına almak amacıyla doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların toplanması, geri dönüşümü ve özellikle de atıkların kaynağında toplanarak ayrı ayrı biriktirilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık projesinin başlatıldığını anımsattı.2018 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında projenin uygulanmaya başlandığını belirten Vali Civelek, "Bugün imzalanan protokol ile ilimiz genelinde devlet okullarında sıfır atık projesini uygulamaya geçiriyoruz. 2 yıl süreyle tüm okullarımızda öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıfır atık konusunda farkındalık eğitimi verilecek. Biriktirme ekipmanları da MUÇEV tarafından temin edecek." dedi.İmzalanan protokol ile okullarda sıfır atık projesinin uygulamaya geçirildiğini vurgulayan Vali Civelek, "Gelecek nesillerimize karşı sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz kapsamında projenin başarı ile ilimizde yürütülmesini temenni ediyor, projenin tüm taraflarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.Protokol imza töreninde 197 okulda biriktirme ekipmanlarının mevcut olduğu, protokol ile 560 okula daha bu ekipmanların konulacağı bilgisi verildi.30 Mart 2018 tarihinde Muğla Valiliğinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile bu güne kadar 991 kilo kağıt atık, 538 kilo plastik atık, 337 kilo cam atık, 12,5 kilo metal atık, 1 kilo evsel atık, 2 kilo organik atık kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşümü sağlandı.