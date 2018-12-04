Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" AK Parti İl Başkanlığı tarafından Karabük
'te hayata geçirildi.
AK Parti Karabük İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Murat Derecik
, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıfır atık, daha yeşil, temiz bir dünya için projeye destek verdiklerini söyledi.
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan projeyi Karabük'te il, ilçe, kadın ve gençlik kollarıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Derecik, "Üzerinde bilgilendirici bilgilerin de yer aldığı ayrıştırma kutularını teşkilatlarımıza yerleştirdik. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
Derecik, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan projenin teşkilatlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçileceğini aktararak, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda il, ilçe, kadın ve gençlik kollarımızda seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda kağıt, cam, metal, plastik ve pil atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlatılan projeyle il ve ilçede teşkilatımıza geri dönüşüm kutuları yerleştirildi."
Recep Tayyip Erdoğan,Karabük,Emine Erdoğan
04 Aralık 2018 Salı 17:41