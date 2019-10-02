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Sıfır Atık Projesi

Kızılcahamam Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan atık pil toplama yarışması sona erdi.

02.10.2019 10:14Sıfır Atık Projesi
Kızılcahamam Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan atık pil toplama yarışması sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneğince okullarda ortaklaşa düzenlenen atık pil toplama yarışmasında Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,8 kilogram atık pil toplayarak birinci oldu.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, birinci okula büyük ve küçük satranç takımı hediye etti.
Atık pil toplama yarışmasında 10 kilogram üzerinde pil toplayan Kazım Karabekir İlkokulu, Çağatay İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'na teşekkür belgesi verildi.
Acar, pil toplama kampanyasında başarı gösteren Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürü Mazhar Fidan ile kampanyaya katılan diğer okulları kutladı.

Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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