Sıfır Atık Projesi Akdeniz'de de Başlıyor

Akdeniz
Belediyesi, Türkiye
genelinde başlatılan ve ilçe de de uygulamaya sokulacak olan "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, ekonomiyi güçlendirip kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, yeşil bir doğa, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan 'Sıfır atık Projesi' kapsamında Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
yetkilileri tarafından, belediyenin farklı birimlerinden görevlendirilen personele, Sıfır Atık Projesi'nin içeriği ve kapsamı, uygulamaları ve nasıl sürdürüleceği aktarıldı. Bunun yanı sıra belediye personeline, ülke çapında başlatılan proje hakkında farkındalık oluşturmaları için neler yapmaları gerektiği ile projenin eksiksiz yürütülmesi noktasında izleyebilecekleri yol ve yöntemler de anlatıldı. - MERSİN
Recep Tayyip Erdoğan,Emine Erdoğan,Türkiye,Akdeniz
04 Aralık 2018 Salı 14:09