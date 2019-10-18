'Sıfır Atık' projesi Başakşehir Belediyesi'ne ödül getirdi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, 'Sıfır Atık' ve 'Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi' projelerinin entegrasyonu ile 6. Sürdürülebilir İş Ödüllerinde 'Atık Yönetimi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Fairmont Quasar İstanbul Otel'de Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 6. Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu. Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hacı Dursun Ağaç, sıfır atık ve geri dönüşüm ekibiyle birlikte katıldı.

15 KATEGORİDE 118 PROJE MÜCADELE ETTİ

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla düzenlenen yarışmada, enerji yönetimi, su yönetimi, atık yönetimi, sosyal etki gibi 15 kategoride 118 proje mücadele etti. Alanında lider akademisyen ve uzmanlardan oluşan 34 kişilik jüri tarafından değerlendirilen projeler ödüllendirildi.

"ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

6. Sürdürülebilir İş Ödülleri töreninde konuşan Başakşehir Belediyesi Temizlik Müdürü Hacı Dursun Ağaç, "Başakşehir'e sıfır atık, güzel gelecek' ve 'Akıllı yer altı çöp toplama sistemi' projelerinin mimarı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere bu projelerde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir bir Başakşehir, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde konuşan Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hacı Dursun Ağaç, Başakşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi, geçen yıl Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdealkent Ödülü'nü kazanmıştı.