Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Diyarbakırlı kadınlara tanıtıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, projenin Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere tanıtımı için Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Projesi'nin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Proje sayesinde ülke genelinde farkındalık oluştuğuna işaret eden Güzeloğlu, projenin hayatın her alanına değer kattığını vurguladı.

ADEM'de eğitim alan kadınların proje hakkında bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Güzeloğlu, "Sizin desteklerinizle proje daha da büyüyecek, örnek olacak. Bir ton atık kağıdı dönüştürdüğümüzde yaklaşık 20 ağacı kesilmekten kurtarıyoruz. 1 ton camı tekrar kazandığımızda 100 litre petrolü kullanmaktan tasarruf ediyoruz." dedi.

Güzeloğlu, naylon poşet kullanımının Türkiye'de büyük oranda azaldığına dikkati çekerek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanabilir bir şehir için bu yıl içerisinde Katı Atık Çöp Ayrıştırma Merkezini ihale edeceğiz. Çöpün vahşi depolanması yerine insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen şekilde depolanacağı merkezin 2020 sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Aile Destek merkezlerinde bugünden itibaren kadınlara proje hakkında yoğun eğitim verileceğini anlatan Güzeloğlu, "Annelerin, eşlerine ve çocuklarına Sıfır Atık Projesi konusunda öncülük etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Ekonomiye yılda 20 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin ise yılda kişi başına 400 olan poşet kullanımının 2019 sonunda 90'a, 2025'te ise 40'a düşürülmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Bilgin, "Geri dönüşüm dünyada bir sektör. Bakanlık olarak 2025'e kadar ülkemizde bunu asgari yüzde 35 seviyesine getirip, yılda 20 milyar lira ekonomiye kazanç sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA