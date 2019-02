Sıfır Atık Projesi ile 15 ton atık geri kazandırıldı

Kaynak: İHA

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında attığı çevreci adımlarla adından söz ettirmeye 2018 yılında da devam etti. Süleymanpaşa Belediyesi 2018 yılında 15 tondan fazla atığı geri dönüştürerek önemli bir uygulamaya imza attı.Ülke çapında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve kamu kurumlarında geri dönüşümü arttırmayı amaçlayan "Sıfır Atık" Projesine ilk günden itibaren aktif bir şekilde katılan Süleymanpaşa Belediyesi, 2018 yılında 15 tondan fazla atığı geri dönüştürerek önemli bir uygulamaya imza attı.Sıfır Atık Projesi ile 15 ton atık geri kazandırıldıSıfır Atık Projesi, kamu kurumlarında kağıt, plastik, cam ve metal atıkların kaynağında ayrıştırılıp geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Sıfır Atık Projesini en sıkı şekilde uygulayan kurumların başında gelen Süleymanpaşa Belediyesi, tüm hizmet binalarında üretilen atıkların tamamına yakınını ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlıyor. Proje kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 15 bin 200 kilogram atığın ekonomiye geri kazandırıldığı belirtildi."Bu coğrafya gelecek nesillerin bizlere emanetidir"Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak değerli atıkların toplanabilmesi için hizmet binalarımızda iç mekan kutuları ile atık toplama uygulaması yapıyorduk fakat Sıfır Atık Projesi ile tüm hizmet binalarımıza cinslerine uygun renklerde özel atık toplama kutuları yerleştirip her bina için sorumlu personeller belirleyerek projeye uygun bir şekilde atıklarımızı lisanslı atık toplama firmamıza vermeye başladık. Aynı zamanda 2018 yılının Şubat ayında başladığımız proje kapsamında 11 ayda 15 bin 200 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdık. Bu coğrafya bize bırakılan bir miras değil, gelecek nesillerin bizlere emanetidir. Biz bu gözle bakıyor ve belediyecilik anlayışımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.Geri dönüşüm hareketine bütün Süleymanpaşa katılıyorSıfır Atık Projesi ile kendi atıklarının yüzde 90'ından fazlasını geri dönüştüren bir kurum haline gelen Süleymanpaşa Belediyesi, bu başarısını kent geneline yayacak projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor. Kuruluşundan bu yana 5 yılda çevre temizliği, atık toplama ve çevre bilinci oluşturma etkinlikleri, bisiklet kullanımını özendirme çalışmaları, yeni nesil çöp toplama sistemleri, yer altı çöp konteynerleri, kentin her noktasına konulan geri dönüşümlü atık kutuları gibi sayısız uygulama gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşların da etkin bir şekilde geri dönüşüm hareketine katılımını teşvik etmeyi hedefleyen Çevreci Mutlu Kart projesi, 2018 yılı Aralık ayından bu yana her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Pilot bölge olarak Çınarlı Mahallesi'nde başlatılan Çevreci Mutlu Kart uygulaması, önce Hürriyet ardından 100. Yıl Mahallesi'nde de devreye girdi. Kısa süre içinde tüm kente yayılması amaçlanan proje kapsamında Çevreci Mutlu Kart ile geri dönüşüm hareketi evlere kadar ulaşır duruma getirildi. Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekipler, kapı kapı dolaşarak her eve ücretsiz olarak Çevreci Mutlu Kartların dağıtımını gerçekleştiriyor.Çevreci Mutlu KartÇevreci Mutlu Kart, geri dönüştürülebilir atıklarını evlerinde ayrıştırarak belirlenen noktalara teslim edenlere biriktirdikleri atık miktarına bağlı olarak puan kazandıran ve bu puanları anlaşmalı marketlerde ve Mutlu Kent çay bahçelerinde harcayabilmelerini sağlayan bir proje olarak tanımlanıyor."Çöpünü doya doya harca Süleymanpaşa"Çevreci Mutlu Kart projesinin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eşkinat, "Öncelikle kurumumuzda ve personellerimiz ile birlikte sıfır atık idealine uyumlu hale geldikten sonra şimdi de tüm vatandaşlarımızı geri dönüşüm konusunda teşvik edici projeler sunarak hanelere kadar inip sıfır atık idealini kalıcı olarak hayatımıza yerleştirmeyi hedefliyoruz. 'Çöpünü Doya Doya Harca Süleymanpaşa' sloganı ile artık hemşehrilerimiz kaynağında atıklarını ayrı biriktirecek ve kendilerine dağıtılan kartlarla atıklarını ayrı biriktirdikleri için ödül puanları kazanacaklar. Bu puanlar kendilerine Mutlu Kentlerde çay, kahve, anlaşmalı marketlerde ise gıdadan temizliğe evlerinin ihtiyacı olan her türlü ürüne dönüşecek. 3 ayda 3 mahallemize ulaştığımız Çevreci Mutlu Kart projesi çok kısa zamanda diğer mahallelerimizde de devreye girecek ve önümüzdeki beş yıl içinde ürettiği çöpün büyük bölümünü geri dönüştüren, çağdaş, çevreye duyarlı bir kent olma yolunda çok büyük adımlar atmış olacağız. Projeye sahip çıkan ve kısa sürede benimseyerek geri dönüşüm hareketimize destek veren halkımıza ve bu projede emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ