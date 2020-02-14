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'Sıfır atık' projesi kapsamında plastik bebekler yerine, organik bebekler

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Birimlerinde tamamen doğal ürünlerden üretilen organik bebekler büyük ilgi görüyor.

14.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56'Sıfır atık' projesi kapsamında plastik bebekler yerine, organik bebekler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Birimlerinde tamamen doğal ürünlerden üretilen organik bebekler büyük ilgi görüyor.

Düzenlenen meslek edindirme kurslarında üretimi gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören "organik bebeklerin" daha büyük pazar ve kitlelere ulaştırılması için Edirne ilinde bulunan esnaflar Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ziyaret edilmeye devam ediliyor.

"Zararlı plastik oyuncaklardan uzak duracaklar"

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Kursiyer kadınlarımız şimdilerde "Edirne Bebeği" üretimi gerçekleştirmekte, yakın zamanda ise "Edirne pehlivanı" üretimine başlayacaklar. Üstelik üretilen bebekler 'Sıfır atık' projesi kapsamında ön plana çıkıyor. Çocuklarımız; bu sayede Çin malı ve zararlı plastik oyuncaklardan uzak durdukları gibi 'Sıfır atık' projesini içinde barındıran ve tamamen organik olan bu ürünler ile daha güvende" dedi. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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