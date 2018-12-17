Sıfır Atık Projesi'ne Destek

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Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimleri Lisesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında topladıkları plastik ve kağıt atıkları, İlkadım Belediyesi görevlilerine teslim etti.Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, okullarındaki atıkları 4 ay boyunca plastik ve kağıt kutularda toplayarak projeye destek verdiklerini söyledi.Böylece öğrencilerin bilinçlendiğini anlatan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce açıkladığı ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaşmasına destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.Okulun Müzik öğretmenlerinden Derya Cesur ise geri dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Hem ekolojik hem de ekonomik kazanımları olan geri dönüşüm sisteminin hızla yaygınlaştırılması ve şehirlerimize enerji olarak kazandırılması gerekmektedir. Okul ortamında atıkları ayrıştırmayı alışkanlık haline getiren çocuklar, bu deneyimi bir süre sonra evlerine de taşımak isteyecek ve hatta yerel yöneticilerden konu ile ilgili destek ve duyarlılık bekleyeceklerdir. Sıfır Atık Projesi bu nedenle önemli bir işleve sahiptir." diye konuştu.Cesur, Sosyal Bilimler Lisesi olarak henüz söz konusu proje başlamadan önce çalışma yaptıklarını da aktardı.Öğrencilerin güç birliği yaparak edindikleri 20 dönüşüm kutusunu sınıf ve katlara bölüştürdüğünü belirten Cesur, şöyle konuştu:"Yaklaşık 4 aydır kağıt ve plastik atıkları ayrıştırıyor ve boş alanlarımızda depoluyoruz. Başlangıçta epey zorlanan, direnç göstererek bu atıkları çöp kutusuna bırakan öğrencilerimiz oldu. Her sınıf için düzensiz aralıklarla yaptığımız kontroller, tuttuğumuz puan cetvelleri ve sonrasında dönem sonu vereceğimizi vadettiğimiz duyarlı sınıf sertifika ödülü bu uyum sorunlarını büyük ölçüde azalttı. Bugün yüzde 95 oranında atıkların doğru ayrıştırıldığını görmekteyiz. Bizler kendi okulumuzda düşünen, sorgulayan, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilen, geleceği planlayan, daha yaşanabilir bir dünya tasarlayan, daha sürdürülebilir çevre politikaları üretebilen gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz."