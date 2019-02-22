Sıfır Atık Projesi" Polislere Anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde polislere eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Toplantı Salonu'nda yapılan eğitimde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
personeli kimyager Dilek Çimen Eren tarafından proje hakkında bilgi verildi.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Kurumlardaki personellere eğitim verdiklerini ifade eden Ürkmezer, "İlçemizin pilot bölge seçilmesi bizlere büyük bir sorumluluk yükledi. Biz de bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha önce bazı kurumlarda çalışan personele eğitimler vermiştik. Bu eğitimlerimiz de aralıksız sürüyor. Bugün Emniyet Müdürlüğü
personelimize eğitimler verdik. Diğer kurumlarda çalışanlara da bu eğitimlerden vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
130 emniyet personeline yönelik programın sonunda bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.
Karabük, Pilot, Safranbolu, Güncel
Kaynak: AA