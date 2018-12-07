Sıfır Atık Projesi Tanıtıldı

Bolu
'da, Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi tatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesinin tanıtım semineri, kentteki bir otelde yapıldı.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, atıkların evde veya iş yerlerinde tam olarak kullanılmayarak artan kısımlardan oluştuğunu dile getirdi.
Ekonomiye geri dönüşümü sağlanmamış her atığın, üç zarara yol açtığını belirten Ümit, şunları söyledi:
"Bu zararlardan birincisi, sahibi olduğumuz nimetin taşıdığı değeri tam olarak kullanamadan atıyoruz. İkincisi, kullandığımız bu miktarın yerine en az o kadar yeni bir ürün almak zorundayız. Üçüncüsü çevreyi kirletiyoruz. Bu da zamanla çevreyi ve sağlığımızı tehdit ediyor. İnsan ve doğa ayrılmaz bir ikilidir. Doğduğumuzda hemen burnumuzun dibinde bulduğumuz oksijenli havanın değerini havasız kaldığımız zaman anlıyoruz. Toprakta ot dahi bitmez hale geldiğinde toprağın üretilemez bir nimet olduğunu anlıyoruz ama geç kalmış oluyoruz."
Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran
ise Dünya Bankası
verilerine göre yılda 1,3 milyar ton evsel atık oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bu atık oranının 2023 yılında 2,2 milyar tona ulaşması öngörülmektedir. Dünya atığının yüzde 52'si depolama alanlarında depolanmaktadır. Aynı rapora göre bu alanda yapılan yıllık harcamalar 2 bin 500 milyar doları bulmuştur. 2025 yılında ise bu miktarın 375 milyar dolara ulaşacağı düşünülmektedir. Ülkemizde de benzer durumlar söz konusudur. 1995 yılında oluşan evsel atık miktarı 17 milyar ton dolaylarında iken 2015 yılına gelindiğinde 31 milyon tona ulaşmış. 2023 yılında ise bu miktarın 38 tona ulaşacağı öngörülmektedir."
İnsanları daha bilinçli tüketmek ve israfın önlenmesi konusunda bilinçlendirmek ve Sıfır Atık Projesi'ni güçlendirmek için çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Kuran, bu noktada belediyelerin üzerine düşen görevin ivedilikle bu projeyi hayata geçirmek olduğunu söyledi.
Seminerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır tarafından yapılan sunumla katılımcılar çevre sağlığı ve proje hakkında bilgilendirildi.
Recep Tayyip Erdoğan,Emine Erdoğan,Bolu
07 Aralık 2018 Cuma 18:16