'sıfır atık' projesine '2020' destek

2019'un son saatlerini ilçede görev yapan kamu personelini ziyaret ederek geçiren Başkan Yılmaz, yeni yılın ilk gününde de ilçede kurulan semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Alışveriş yapan vatandaşlara bereket, esnafa hayırlı ve bol kazanç dileyen Başkan Yılmaz, bölge halkının ve esnafın taleplerini dinledi, önerilerine ve şikayetlerine kulak verdi. Yıldırımlılara çevre dostu bez torba da dağıtan Başkan Yılmaz, "Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz. Bu noktada esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelip onları dinleyerek, bizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak ve Yıldırım'a hizmetler üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" diye konuştu.

'İSRAFI ÖNLÜYORUZ'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Yarınlara en büyük mirasımız çocuklarımız, çocuklara karşı en büyük sorumluluğumuz ise onlara daha yaşanabilir, daha yeşil ve kaynakları tükenmemiş bir dünya bırakmak. Çevre sorunlarının çözümü, 7'den 70'e hepimizin el ele vermesi gereken ve toplumsal bilinçle hareket etmemizi gerektiren bir konu. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmak adına yeni yılın ilk gününde, ilçemizde kurulan semt pazarlarını ziyaret ederek, hemşerilerimizin plastik poşet kullanımını azaltmak ve çevre duyarlılığı konusunda bir farkındalık oluşturmak adına 2020 adet bez torba dağıtık. Yine bu bağlamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından son 9 ayda 231 okulda 24 bin 37 öğrencimize eğitim verdik. İlçemizde bulunan hastane ve pazaryerlerinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için standlar kuruyor, mahallelerimizde kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimizi bilgilendiriyoruz. Yine belediyemizin öncülüğünde hayata geçirilen 'Anne Eli Değsin' projesi kapsamında, sıfır atık ile anne elinden çevreyi kirletmeyen doğa dostu bez torbalar üretiyoruz. Dikilen bu torbaları da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz oluşturdukları bilgilendirme stantlarında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyor. Ne mutlu bize ki gerçekleştirdiğimiz çalışmalara hemşehrilerimiz de destek oluyor, sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.