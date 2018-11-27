Sıfır Atık Projesini Kitaplarla Anlatıyorlar

Şahinbey Belediyesi
, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine geri dönüşümle ilgili bilgilenmeleri için boyama kitabı dağıttı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşümün önemini kavratabilmek için anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine boyama kitabı dağıtıklarını söyledi.
"Şahincan ile Boya ve Öğren" kitabıyla çevre bilincini aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Çöpleri yere atmamamızı, doğayı korumanın önemini, hayvanları sevmeyi, geri dönüşümün yararlarını, ekmeğin nimet olup yerinin çöp olmadığını anlatıyoruz. Sıfır atık projemizi tüm okulları tek tek dolaşarak anlatmaya devam ediyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinin toplanması halinde ülkemizin elde edeceği kazanç anlatılıyor.
Okullarda kurduğumuz Sıfır Atık Çadırları ile öğrenciler evlerde biriktirdikleri geri dönüşümleri belirlediğimiz günlerde getirdiğinde öğrencilere ve okullara çeşitli hediyeler veriyoruz. Bu sayede sıfır atığı ilk çıkış noktası olan evlerde başlatmış oluyoruz."
Geri dönüşümü şehrin her noktasına yaymaya çalıştıklarını belirten Başkan Tahmazoğlu, "Marketlere koyduğumuz tel kafesler, cadde ve sokaklara bıraktığımız konteynerler, pet şişe kafesleri ile vatandaşlarımızın kolay ulaşabilmeleri için nereye atayım uygulamamız ile belediyemizin internet sitesinden kolayca yerine bakarak, sıfır atıklarını götürebiliyorlar. Belirlenen günlerde dağıtılan ve topladığımız atıklardan üretilen poşetler tekrar toplanarak vatandaşlarımızın geri dönüşüme ilgisini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Tahmazoğlu,Şahinbey Belediyesi,Şahinbey