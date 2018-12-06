Sıfır Atık Projesiyle 20 Milyar Lira Kazanç Hedefliyoruz"

06 Aralık 2018 Perşembe 12:56



06 Aralık 2018 Perşembe 12:56

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, "Sıfır Atık projesinin ülkemizde tam uygulanmasıyla 20 milyar lira ekonomik kazanç hedefliyoruz. Ayrıca toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde hizmet alanlarına gerçekleştirilecek yatırımlarla 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmasını öngörüyoruz." dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" semineri düzenlendi.Seminerde konuşan Dökmeci, doğal kaynaklardan oluşan üretimin insanlığın tüketim hızına yetişemediğini söyledi.Evsel atık miktarının 1995'te 17 milyon ton olduğunu aktaran Dökmeci, 2015'te bunun 31 milyon tona çıktığını, 2023'te ise 38 milyon tona ulaşmasının beklendiğini ifade etti.Dökmeci, 2023 hedeflerinin çevre politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmış ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı vatandaşlara sunabilen bir ülke olduğunu anlatarak, "Bakanlığımızca sürdürebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Öncelikli amaçlarımızdan biri de su kaynaklarımızı korumaktır. Ülkemizin coğrafyasında ekonomik ve siyasi açıdan lider bir konuma gelmesiyle atık yönetimi uygulamalarımız hem Avrupa Birliği ülkelerince hem de komşu ülkelerce ciddi olarak takip edilmektedir. Atık sorununun tamamıyla çözümü tüm yöntemlerin kombinasyonuyla mümkündür." diye konuştu.Sebahattin Dökmeci, sanayi atıklarının geri kazanımı ve ham madde olarak kullanılmasının atık bertaraf maliyetlerini azalttığını, düzenli depolamaya gönderilen atık miktarını da düşürdüğünü dile getirdi.Bu kapsamda 64 atık türünde 1 milyon 800 bin ton atığın ham madde olarak kullanıldığını ifade eden Dökmeci, şöyle devam etti:"Ülkemizde faaliyet gösteren 55 çimento fabrikasının 35'inde bakanlığımızdan alınan izin, lisanslar kapsamında 2004'ten bu yana atıklar enerji geri kazanım amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 600 bin ton atık bu tesislerde kullanılmıştır. Tehlikeli atık kazanım tesis sayısı 2003 yılında 18 iken bugün 468'e ulaşmıştır. Hali hazırda ülkemizde 2 binden fazla geri kazanım tesisiyle atıklarımızı ekonomiye geri kazandırıyor, çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Bu çalışmaları daha ileri noktalara taşımak, atıklarımızı kontrol altında almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çok önemli bir hedefimiz var; bu da sıfır atık. Artık Türkiye olarak bu konuda daha bilinçli adımlar atıyoruz. Atıklarımızı kontrol altına alarak daha yaşanabilir bir Türkiye yolunda ilerlemek adına Sıfır Atık projesini başlattık. Projede 18 aylık geçen sürede toplam 200 ton değerlendirebilir atığı ekonomiye kazandırdık. Projenin ülke çapına yayılmasıyla 2023'e kadar geri kazanım oranımız en az yüzde 35'e çıkacak, 2030'a kadar yüzde 60'lara gelmesini hedefliyoruz. Sıfır Atık projesi sadece çevre boyutunda bir proje değil, ekonomik tarafı da oldukça önemli. Sıfır Atık projesinin ülkemizde tam uygulanmasıyla 20 milyar lira ekonomik kazanç hedefliyoruz. Ayrıca toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde hizmet alanlarına gerçekleştirilecek yatırımlarla 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmasını ön görüyoruz. Çevre söz konusu olduğunda hep birlikte daha ciddi adımlar atmamız gerekir.""En güzel temizlik, kirletmemektir"Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir da Sıfır Atık projesinin çığ gibi büyüyerek bir seferberlik halinde yürütülen bir proje olduğunu bildirdi.Korunan ve hak ettiği değeri gören çevrenin bir zenginlik olduğunu belirten Nayir, "Gelecek nesillerden emanet aldığımız bir çevreyi yaşıyoruz. En güzel tadilat tahrip etmemektir, en güzel temizlik kirletmemektir, en güzel tasarruf israf etmemektir. Sıfır Atık projesi de geleceğe katkı sağlayacak bir proje olarak başarılı olarak uygulanmaya devam ediyor. Sakarya'da 2018'de kamu kurum ve kuruluşlarında da 43 tonluk ekonomiye kazandırma olmuş. Bunun 14,7 tonu kağıt atıklarından olmuş. Konutlarda 588 tonu kağıt olmak üzere 13 bin 266 tonluk bir malzeme ekonomiye kazandırmış. Bu arttırılmalı ve mutlaka devam ettirilmelidir." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır da projeye ilişkin sunum yaptı.