Haberler » Güncel » 'Sıfır atık' toplantıları sürüyor - Haber

'Sıfır atık' toplantıları sürüyor

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Sıfır Atık Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik toplantılar devam ediyor.

13.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:37'Sıfır atık' toplantıları sürüyor
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Sıfır Atık Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik toplantılar devam ediyor.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personellerinden oluşan 50 kişilik grubun katılımı ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kamu kurumlarının yükümlülükleri, sorumlulukları, sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreçleri, temel seviye belge alınması için yerine getirilmesi gereken kriterler değerlendirilerek, karşılıklı görüş ve önerilerde bulunuldu.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme çalışmalarına devam edileceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:44  Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı - Haber
12:43  İzmir depoya yapılan baskında 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el kondu - Haber
12:43  Atatürk barajı'ndan 1 yılda ekonomiye 3,3 milyar liralık katkı - Haber
12:43  Kilyos'ta kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında son durum havadan görüntülendi - Haber
12:38  Asimder'den Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye teşekkür - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:44:50