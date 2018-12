Sıfır Atık Ülkede 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:13



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, "Sıfır atık uygulamasını tüm ülkeye yaydığımızda 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor. Bir yılda 20 milyarlık bir ekonomik kazanç söz konusu." dedi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kuşadası 'nda bir otelde düzenlenen 12. Mavi Bayrak Eğitimi Semineri'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, Türkiye'de en fazla atığın yüzde 52'lik oranla organik atık olduğunu söyledi.Türkiye'deki atık miktarının 31 milyon ton olduğunu aktaran Çakır, 2023 yılında bu sayının 38 milyona ulaşmasını öngördüklerini, Avrupa ülkelerine bakıldığında ise son on yılda yüzde beş azalma görüldüğünü kaydetti.Sıfır atık projesinin geçen yıl başlatıldığını anımsatan Çakır, "Hedef 2023 yılında ülke olarak sıfır atığı uygulayan, atığını ayrı toplayan geri dönüştüren bir ülke olmak. Bakanlığımızda uyguladığımız sıfır atık projesi ile 18 ayda sadece bizim binamızdaki 200 ton değerlendirilebilir atık topladık. Bunların 120 tonunu kağıt oluşturuyor. Böylece 2057 ağacı kurtarmış olduk. Sıfır atık uygulamasını tüm ülkeye yaydığımızda 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor. Bir yılda 20 milyarlık bir ekonomik kazanç söz konusu. Her yıl 10 hektar orman alanından tasarruf yapılıyor. Cari açıkta yüzde 8 bir azalma sağlanacak. İstanbul 'un bir yıllık elektrik ve su ihtiyacına denk geliyor bu çalışma." ifadelerini kullandı. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise dünyada her yıl 500 milyon ton atığın denizlere döküldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Okyanuslarda Kıbrıs büyüklüğünde plastik adaları oluşmaya başladı. 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik atık olacak. Ne yazık ki bu korkutucu tablo sadece okyanuslarda değil, artık Akdeniz 'de de başladı. Özellikle dünyada, mikroplastik yoğunluğunun en fazla olduğu deniz haline geldi. Akdeniz'de 2010 verilerine göre en fazla denize plastik atık veren ülke ise Türkiye, ikinci İspanya. Sadece Avrupa'da yılda 60 milyon ton plastik üretiliyor. Açığa çıkan 27 milyon ton plastik atığın ise sadece üçte biri dönüştürülüyor. Dünya genelinde 344 canlı türü plastik tehlikesi altında."Özgökçe, yıl başından itibaren uygulamaya koyulacak ücretli poşet projesini desteklediklerini de sözlerine ekledi.