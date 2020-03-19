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“Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe’’ projesi hayata geçiyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirmeye hazırlandıkları "Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe" projesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ile bir araya gelerek, konuyla ilgili istişarelerde bulundu.

19.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:59
“Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe’’ projesi hayata geçiyor
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirmeye hazırlandıkları "Sıfır Atıkla Sürdürülebilir Geleceğe" projesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ile bir araya gelerek, konuyla ilgili istişarelerde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Emin Dingin, Ali Özkan, Karacabey, Ekonomi

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