Sıfır Bir Filmi

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Adanalı çete lideri Savaş, yanında yakın dostları Cihat ve Azad’la birlikte yaşadığı gayrimeşru hayatı geride bırakıp yeni kimlikleriyle İzmir’e yerleşmiş ve bir oto yıkamacı açmışlardır. Adana’da işlerin ve mahallenin başında bıraktıkları Cengolar, hatırı sayılır abiler olma yolunda ilerlemektedirler. Üç arkadaş gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük bir kız çocuğu olan Melek, peşindeki adamlardan kaçıp oto yıkamaya sığınana dek.Kadri Beran TaşkınSavaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci, Mehmet Elmas 1DramaSıfır BirSıfır Bir Yapım2020TürkiyeTürkçe98 dk.CGV Mars Dağıtım10.01.2020