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"Sıfır Bir" filmi için gala düzenlendi

ALTI sezon boyunca internet dijital platformlarda izlenen dizi "Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da" ekibinin çektiği uzun metraj filmle sinemaseverlerin ve hayranlarının karşısına çıktı.

09.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:15
ALTI sezon boyunca internet dijital platformlarda izlenen dizi "Sıfır Bir: Bir Zamanlar 'da" ekibinin çektiği uzun metraj filmle sinemaseverlerin ve hayranlarının karşısına çıktı. Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği ve 10 Ocak'ta vizyona girecek 'Sıfır Bir'in galası Kanyon'da yapıldı.

Galada konuşan oyuncu Onur Akbay, "Biz iyi bir film çektiğimizi, iyi bir hikaye işlediğimizi düşünüyoruz. Umarım bütün kitlelere hitap ettiğimiz bir film olacak, herkesi filmimize bekliyoruz. Her çekimin bir zorluğu var bizde ister istemez o zorluklarla karşılaştık. Zorluk demeyelim, bizim için güzellik niteliğinde. Halkın bizimle iç içe olması setimizi, çekimlerimizi izlemesi bizi mutlu eden şeyler. O yüzden çatışma sahneleri dışında pek bir zorluk yaşamadık. Amatör bir ekiptik sonra dijital platforma geçtik. Bizim ilk sezondan beri hayalimizdi sinema filmi çekmek. Sinema filmi çektik tabi bu esnada yapım şirketi olduk. Adana'da hizmet veren bir cast ajansı kurduk, plato kurduk. 'Sıfır Bir' bize bu yönde çok gelişim sağladı" dedi.


- İstanbul

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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