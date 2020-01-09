"Sıfır bir" filminin ilk galası istanbul'da yapıldı

Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği, yılın merakla beklenen filmlerinden "SIFIR BİR"in ilk galası İstanbul 'da yapıldı. Film 10 Ocak'ta vizyona giriyor.

Bir grup sinema ve Adana sevdalısının, düşük bütçeyle zor şartlarda çekip dijital platformlarda yayınlamaya başladığı, Adana'nın en namlı semtlerinden Hürriyet Mahallesi'nin sert yüzünü anlatan "Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da" dizisi o kadar sevildi ki, kısa sürede her yaştan ve profilden kendi seyirci kitlesini oluşturdu.

İzlenme istatistiklerini alt üst eden dizi, önce profesyonel bir internet platformuna transfer oldu, şimdi de uzun metraj filmle hayranlarının karşısına çıkıyor. Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği, 10 Ocak'ta vizyona girecek "SIFIR BİR" filminin ilk galası İstanbul'da Kanyon'da yapıldı. Galaya, çok sayıda davetliyle birlikte Reynmen, Velet, Ayben, Birol Güven, Sevcan Orhan, Erhan Ufak gibi renkli isimler katıldı.

İnternette yayın hayatına başlayıp ilk bölümden itibaren seyirci sayısını arttırarak fenomen olan, her sezon çekim kalitesi ve tekniğini geliştirerek güçlü bir prodüksiyonla izleyicilerin karşısına çıkan dizi sinemadaki yolculuğuna İZMİR'den başlıyor. Aynı ekibin çektiği, "Herkes sussa biz susmak" diyecek "SIFIR BİR"in sürprizlerle dolu yeni hikayesinde, diziden aşina olduğumuz karakterlere yenileri de eklendi ve bu kez merkezde minik bir kız çocuğu var.

Adanalı çete lideri Savaş, yakın dostları Cihat ve Azad'la birlikte, yaşadığı şiddetle dolu hayatı geride bırakıp İzmir'e yerleşir ve oto yıkamacı açarlar. Gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük kız Melek, annesini bir otel odasında organları alınmış halde ölmek üzere bulana kadar. Taciz girişimine de uğrayan minik Melek, peşindekilerden kaçıp oto yıkamacıya Savaş ve dostlarının yanına sığınınca olaylar başlar.

Adana, İzmir ve İstanbul'da çekilen, müziklerinde Esat Bargun ve Uğur Ateş imzası bulunan "SIFIR BİR"in senarist ya da senaristleri tıpkı dizide olduğu bu kez de sır olarak kalıyor ve açıklanmıyor. 10 Ocak'ta, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyona girecek filmde Savaş Satış ve Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.