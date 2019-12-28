Sıfır Bir hayranlarına müjde!

35 bin kişinin oyuyla birinci olan afişte, boyun eğmeyen karakterlerin dik duruşları vurgulanırken, tasarımda yer alan küçük kız, filmin aksiyon yönünü dengeleyen dram boyutunu ifade ediyor.

İnternette yayın hayatına başlayıp ilk bölümünden itibaren seyirci kitlesini arttırarak çoğaltan, her sezon çekim kalitesi ve tekniğini geliştirerek güçlü bir prodüksiyonla izleyicilerin karşısına çıkan "SIFIR BİR"in sürprizlerle dolu yeni hikayesi vizyon için gün sayıyor.& ; "Herkes sussa biz susmak" diyecek filmde Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Salih İnci rol alıyor.& ;





Film, 10 Ocak'ta, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye'de sinemalarda…& ;& ;









