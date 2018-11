Sıfır Borçla 15 Yılda 450 Kalıcı Eser

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:22



5 yılda sıfır borçla yapılan 450'yi aşkın kalıcı eserleri ve hizmetleriyle kabuk değiştiren Ümraniye, değişen vizyonu ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline geldi.28 Mart 2004'de yapılan yerel seçimlerde, Başkan Hasan Can ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir değişim sürecine giren Ümraniye, aradan geçen 15 yıllık sürenin ardından modern ve çağdaş yüzüyle İstanbul'un parlayan yıldızı haline geldi. Başkan Hasan Can, geceli gündüzlü sürdürdüğü hizmetlerle, Ümraniye'de yaşama ayrıcalığını bir kez daha pekiştirdi.Bir yandan yürüttüğü klasik belediyecilik hizmetleriyle Ümraniye'nin çehresini değiştiren Ümraniye Belediyesi, alanında rekor kabul edilen hizmetlere imza attı. Bugüne kadar hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmadan sıfır borçla Nikah Sarayı, Aşevi, Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık Ocakları, Sosyal marketler, Okullar, muhtarlık binaları, Asfalt Fabrikası gibi 450'yi aşkın kalıcı eser kazandıran Ümraniye Belediyesi, verdiği ruhsat ve inşaat alanı rakamlarıyla Türkiye rekoru kırdı. Yollar asfaltlandı, caddeler yenilendi, sokaklar pırıl pırıl temizlendi. Ümraniye'nin dört bir yanı parklar ve yeşil alanlarla donatıldı. Klasik belediyecilik hizmetlerinde onlarca yılda yapılamayan hizmetler 15 yıla sığdırıldı, Ümraniye'nin modern görünümü pekiştirildi. İş merkezleri ilçeye taşınmaya devam etti, bankalar ardı ardına yeni şubeler açtı ve son olarak İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin gelmesiyle de artık "Yeni Ümraniye" yüzüyle Finansın ve Ticaretin de Merkezi oldu.Sosyal belediyecilik hizmetlerinde örnek çalışmalara da imza atan Ümraniye Belediyesi, bu alanda hayata geçirdiği projelerle medyada geniş yer bulurken, akademik tezlere de konu oldu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen belediye, kültürel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği hizmetlerle Ümraniye'nin adını uluslararası platforma taşıdı. 15 yılda yapılan dev hizmetlerle kabuk değiştiren Ümraniye, değişen vizyonu ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline geldi.Dönüşümün Sembolü: ÜmraniyeÜmraniye; borçsuz olarak kentsel dönüşümünü tamamlaması ve ilçe sakinlerine hizmet vermek üzere yaptırdığı 450'yi aşkın kalıcı eserle ilçe belediyeleri arasında örnek gösteriliyor. 320 bin bağımsız yapı stoku bulunan Ümraniye'de 210 bini son 15 yılda Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve ekibi zamanında yapıldı. Böylelikle yapı stoku açısından yüzde 66'sı yenilenen ilçe, depreme dayanıklı altyapısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, yeşil alan miktarıyla Türkiye'nin ötesine geçerek Avrupa standartlarının üzerine çıkan ilçede, kişi başına 12 metrekare yeşil alan düşüyor.Klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında, kültürel ve sosyal etkinliklerde de rekor sayılara imza atan ilçede, vatandaşlar kendilerine mümkün olan en iyi hayat standartlarını yaşatmayı amaçlayan bir hizmet almaya devam ediyor.Ümraniye'ye Yatırım Yapan KazandıGayrimenkul şirketlerinin son verilerine göre Ümraniye; yatırımcıların ilk adresi. Son 15 yılda değişen çehresiyle Ümraniye, inşa edilmekte olan Uluslararası İstanbul Finans Merkezi ve yapımı tamamlanmak üzere olan metro hatları ile birlikte İstanbul'un merkezi haline gelecek. Bölgedeki emlak fiyatlarında şimdiden ciddi bir artış olduğu yönündeki bilgiler, yatırım oranlarını da artırdı.Bunun yanında tamamı hizmete giren Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy metro hattıyla, vatandaşların Ümraniye'ye ulaşım yolları çeşitlenerek, Ticaretin ve Finansın hareketliliği ilçeye getireceği canlılık artacak.Sıfır Borçla 450'yi Aşkın Kalıcı EserBirbirinden değerli ve örnek projelerle Ümraniye'nin marka değerinin her geçen yükseldiğine dikkat çeken Başkan Hasan Can, "Göreve geldiğimizden beri sürdürdüğümüz imar uygulamalarımızdan dolayı yapısal bir dönüşüm geçiren Ümraniyemiz bugün pek çok finans kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Finans Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte Ümraniye daha da önemli bir ticaret merkezi olacak. Bunların yanında 15 yılda resmi kamu kurum ve kuruluşlarına hiç borç yapmadan ilçemize; kültür- sanat merkezlerinden spor salonlarına, aile sağlığı merkezlerinden okul ve yurt binalarına kadar birçok alanda 450'yi aşkın kalıcı eser kazandırdık" diye konuştu.Son 15 Yılda Şehrin Yüzde 66'sı Yenilendi2B imar planıyla ilçedeki vatandaşların yüzüne güldürmeyi sürdüren Ümraniye Belediyesi "320 bin bağımsız bölümün 210 binlik kısmı yani şehrin yüzde 66'sını imara uygun, yasaya uygun bir şekilde yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu. Tüm vatandaşların tapu almasını sağlayan Ümraniye Belediyesi hazırladığı imar projesiyle Türkiye'de örnek belediye olarak gösterilmeye devam ediyor.Depreme En Hazırlıklı İlçe ÜmraniyeDepreme karşı tedbirli bir şekilde inşa edilen veya yenilenen yapılardan oluşmasıyla Ümraniye, afetler konusunda da güvenli. Bunun yanında; Afet Bilgi Sistemi (ABİS), Acil Yardım Butonu, Mobil ABİS, Artırılmış Gerçeklik Uygulaması gibi projelerle, İstanbul'un olası bir depreme en hazırlıklı ilçelerinden biri yeni Ümraniye"Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarıyla Avrupa Standartlarını Aştık"Ümraniye 2013'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin En Temiz İlçesi" seçildi, bunu devam ettiriyor ve geri dönüşümde de uluslararası standartları aşmayı hedefliyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı Avrupa ortalamasının da üzerinde.Ümraniye YemyeşilAlt yapı ve üst yapı alanında yapılan çalışmalarla Ümraniye'nin çehresi değişti. Ümraniye prestij caddeleri, modern sokak ve kaldırımları, tamamı asfalt yolları ile göz dolduruyor. 2 asfalt fabrikası ile asfaltını kendi üreten Ümraniye Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını baştan ayağa yeniledi. Sosyal alanların arttırılması ve yeşil alan ve park sayısının arttırılması noktasında da yoğun çaba sarf eden Ümraniye Belediyesi, 15 yılda yüzlerce park yapmanın yanında var olan parkları da yeniledi. Ümraniye Mesire Alanı, doğal güzelliği kadar sosyal donatı alanları ile de dikkat çekiyor.Geleneksel Yarışmalar Marka OlduÜmraniye Belediyesi geleneksel hale getirdiği hikaye, resim ve şiir yarışmaları alanlarında marka haline gelirken, bu yıl 14. kez düzenlenen yarışmalara yalnızca ülke genelinden değil, aralarında A.B.D, İngiltere, Almanya, Fransa ve Azerbaycan'ın bulunduğu muhtelif ülkelerden eserler katılıyor. Bu yarışmalarla yeni yeteneklere fırsat veren belediye, dereceye giren yarışmacılara para ve diğer ödüller verdiği gibi, eserlerini kitaplaştırarak kültür ve sanat dünyasına da yeni soluklar katıyor."Sanat Dünyasına Kazandırdığımız Kültür Yayınlarının Sayısı 100'ü Buldu"Klasik belediyeciliğin yanında; kültür ve eğitim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yılda ortalama bin etkinlik düzenliyor ve 5 kültür yayınını edebiyat ve sanat dünyasına kazandırıyoruz. Resim yarışmalarımızda dereceye giren ve mansiyon alan eserlerden oluşan kataloglarımıza; resim ve fotoğraf sergilerinin kataloglarını da ekledik. Şiir ve hikaye yarışmalarımız için de aynı şekilde kitaplar basıyor; belediye tarafından gerçekleştirilen kongre ve sempozyumların bildirilerini de kitaplaştırıyoruz. Böylece; basılan kitaplar, kataloglar ve videolarla sanat dünyasına kazandırdığımız kültür yayınlarının sayısı 100'ü buldu. Bu eserler; sayılarının çokluğunun yanında nitelik bakımından da takdir edilen eserlerdir.Halil İbrahim Sofrası AŞ Evi ve Sosyal Market ile Kimsesizlerin Kim'i OlduHalil İbrahim Sofrası Aşevi'nde hazırlattığı yemeklerle yardıma muhtaç vatandaşlarının yüzünü güldüren Ümraniye Belediyesi, her gün yaklaşık bin kişilik yemeği hasta, ihtiyaç sahibi, engelli ve evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşlarına katkılarda bulunan Ümraniye Belediyesi, yardımlarını çeşitli vesilelerle ulaştırmaya devam ediyor. Bu hizmetler çerçevesinde Halil İbrahim Sofrası Aşevi, ilçede yaşayan yoksulların adeta dayanağı haline geldi. Evinde erzak olduğu halde yaşlılık, hastalık, düşkünlük v.b nedenlerle yemek yapamayan aileleri belirleyen Ümraniye Belediyesi, her gün bin kişilik yemeği, belirlenen kişilerin kapısına kadar götürüyor. AŞ evine ait bir arabayla götürülen yemekler 3 çeşitten oluşuyor. Ümraniyeli ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise yapılan bu hizmetten oldukça memnun. Özellikle kimsesiz yaşlı ve hasta vatandaşlar, komşularının yardımlarıyla ayakta durduklarını belirterek, belediyenin kendilerine dayanak olduğunu ve belediyenin bu hizmeti ile sofralarının sıcak yemek gördüğünü söylediler.Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği Gıda Bankacılığı projesi ile ekonomik açıdan durumu iyi olmayan vatandaşların alışveriş yapabileceği gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu ve sahiplerine ulaştırılacağı "Sosyal Market"lerin ikisi de Ümraniyelilere hizmet etmeye devam ediyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen ve durumlarına göre puanlı Sosyal Destek kartı ile vatandaşlar, Sosyal Markette diledikleri gibi alışveriş yapabilecekler. Ayrıca hali hazırda Aşevi ve 3 sosyal marketin yanı sıra Ümraniye'nin Doğusuna, Batısına, Kuzeyine ve Güneyine olmak üzere toplamda 4 noktasına vatandaşların kolaylıkla erişebileceği "Sosyal Marketler" de yakın zamanda Ümraniyeli vatandaşların hizmetine açılacak.Engeller Birlikte AşıldıÜmraniye Belediyesi, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir hizmetle, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bir adım attı. "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" sloganı ile yola çıkan belediye, ilçe sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşlar için tasarlanmış 4 adet 'Engelli Aracı' yaptırdı. Aynı zamanda asansörlü olan ve her biri 4 hasta, 6 refakatçi taşıyabilen bu araçlar, son model teknolojiler ile donatılmış araçlardır. Belediyeye başvuran engelli vatandaşlar evlerinden alınarak, diledikleri yere bırakılıyorlar. Daha sonra, işleri biten vatandaşlar evlerine geri götürülüyor.Engelli vatandaşlarını unutmayan Ümraniye Belediyesi, maddi olanaksızlıklar yüzünden tekerlekli sandalye alamayan engellilere tekerlekli sandalye dağıttı. Eskiyen ve tamire muhtaç sandalyeleri ile zorluk çeken engelliler dağıtılan son model tekerlekli sandalyeler ile büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş oldular. Ümraniye Belediyesi, 15 yıllık süre zarfında, yüzlerce engelli vatandaşa akülü engelli aracı ile tekerlekli sandalye hediye etti.Ümraniye'nin Vizyon Projesi Ümraniye Meydanı Hayata GeçiyorYapımına başlanan proje ile Ümraniye ilçesi, yeni bir sosyal tesis ile vatandaşların rahat nefes alabileceği, dinleneceği ve sosyal aktivitelerde kullanabileceği bir meydana kavuşacak. Ayrıca Ümraniye Belediyesi'nin sergi alanları ve 9.558,20 metrekare çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile süslenecek. Projenin zemin altındaki -1. katı 7 bin 500 metrekare alana sahip olup; gençlik ve spor merkezi, şehir kütüphanesi, konferans salonu, fuaye, meslek kursları, toplantı salonu, kültür merkezi ve bay bayan mescit gibi birçok sosyal hizmeti içinde barındıracak.4 Katlı bin Araçlık Zemin Altı Otopark YapılacakYapımına başlanan proje ile Ümraniye Merkezi'nde 4 katlı zemin altı otopark inşa edilecek. Proje kapsamında bölgenin trafik ve otopark sorunu da önemli ölçüde çözüme kavuşacak.Meydan ile birlikte Alemdağ Caddesi TRT lojmanları ve Suiş Caddesi arası kısım da yayalaştı. Ayrıca nostaljik tramvay ile şehrin merkezine estetik bir görünüm katmak hedefleniyor.Ümraniye Büyük Camii yakında hizmete girecekÜmraniye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 450'yi aşkın kalıcı esere yenilerini eklemeye devam ediyor. Altındaki 3 katlı Zemin Altı Katlı Otoparkını İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve geri kalan tüm işleri Ümraniye Belediyesi tarafından üstlenilen Ümraniye Büyük Camii yakında hizmete girecek.Ümraniye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyacak olan cami 2 bin 350 metrekare olup, bin 300 metrekarede mahfili bulunacak, ayrıca 2 bin metrekare revaklı avlusu olacak. Yaklaşık 19 bin metrekare arsanın cami dışında kalan kısmının tamamı 3 katlı otopark olacak ve yaklaşık bin 200 araç alacak. Bölgenin silüetini değiştirecek olan caminin 3 de bodrum katı olacak. - İSTANBUL