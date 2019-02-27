27 Şubat 2019, 08:54
»»

Sıfır: Etkisiz Eleman Filmi

Sıfır: Etkisiz Eleman Filmi

SIFIR: Etkisiz Eleman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. SIFIR: Etkisiz Eleman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Vecdi, yıllar önce yaşadığı travmanın etkilerini yaşayan genç bir adamdır. O, hayatını değiştiren bu travmanın etkisinden kurtulmak ve yarattığı kabuktan çıkmak için kendisini bir maceranın içine atar.


Yönetmen: Murat Zurnacı
Senaryo: Ömer Fikret Şen
Oyuncular: Orçun Kaptan, Birgül Ulusoy, Ali Tanyeli
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: SIFIR: Etkisiz Eleman
Yapımcı Firma: Sun Medya Grup
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 26.04.2019

SIFIR: Etkisiz Eleman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Birgül Ulusoy, Orçun Kaptan, Yönetmen, Yenikadinda Gösterme, Sinema
Kaynak: InterSinema.com