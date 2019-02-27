Sıfır: Etkisiz Eleman Filmi

Vecdi, yıllar önce yaşadığı travmanın etkilerini yaşayan genç bir adamdır. O, hayatını değiştiren bu travmanın etkisinden kurtulmak ve yarattığı kabuktan çıkmak için kendisini bir maceranın içine atar.<br><br><br><b>Yönetmen:</b> Murat Zurnacı<br><b>Senaryo:</b> Ömer Fikret Şen<br><b>Oyuncular:</b> Orçun Kaptan, Birgül Ulusoy, Ali Tanyeli<br><b>Filmin Türü:</b> Komedi<br><b>Orijinal Adı:</b> SIFIR: Etkisiz Eleman<br><b>Yapımcı Firma:</b> Sun Medya Grup<br><b>Yapım Yılı:</b> 2019<br><b>Yapım Ülkesi:</b> Türkiye<br><b>Orijinal Dili:</b> Türkçe<br><b>Dağıtıcı Firma:</b> Bir Film<br><b>Vizyon Tarihi:</b> 26.04.2019<br><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://www.intersinema.com/sifir-etkisiz-eleman-filmi/' title=SIFIR: Etkisiz Eleman Film'><font color='blue' size='3'><b><u>SIFIR: Etkisiz Eleman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.</u></b></font></a><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=http://www.intersinema.com/' title='Sinema Film'><font color='blue' size='3'><b><u>Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.</u></b></font></a><br><br>