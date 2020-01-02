Haberler » Güncel » 'Sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı - Haber

"Sıfır işgaliye" denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde "sıfır işgaliye" uygulaması kapsamında zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışmada 3 esnaf gözaltına alındı.

02.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:18
'ın ilçesinde "sıfır işgaliye" uygulaması kapsamında zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışmada 3 esnaf gözaltına alındı.
Efeler Belediyesi ekipleri, Yağcılariçi bölgesinde dükkan önünde tezgah açan esnafa yönelik denetim yaptı.
Polisin güvenlik tedbiri aldığı denetimde, zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışma dolayısıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Yağcılariçi'ne gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ay önce tüm esnafı, 1 Ocak'tan itibaren hiçbir şekilde sokak işgali yapılmasına izin vermeyecekleri yönünde uyardıklarını belirtti.
Zabıtanın görevini yaptığını ifade eden Atay, "Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Bu sokak halkın, halk kullanacak. Esnafımız da para kazanacak, ama esnafın hakkı dükkanın içerisi. Bu dükkanların dışarısı halkın ortak kullanım alanıdır. Halkın ortak kullanım alanını kimsenin gasbetmesine Efeler ilçesinde izin vermeyeceğim. Söz verdim, gereğini yapıyorum." dedi.
Denetimlerin aşırı olduğunu ve kendilerini zor durumda bıraktığını öne süren esnaf ise belediyeye tepkilerini dile getirdi.
"Esnaf zaten kıt kanaat geçiniyor. CHP'nin olduğu her yer böyle sıkıntı. Didim'de de Kuşadası'nda da hep böyle sıkıntı." diyen ayakkabıcı Halil Vandemir, CHP'ye oy verdiği için pişman olduğunu kaydetti.
Dönerci Serdar Öncer, "Kesinlikle provakasyon yapmıyoruz ama iş yerimizi de açamıyoruz. Çünkü bizim içeride yerimiz yok, dükkan küçük. Bize yılbaşından 1 hafta önce bildirildi. ya dükkanı kapatacağız ya da başka iş yapacağız." dedi.
Perdeci Selami Kahraman ise uygulamayı desteklediğini ifade etti.

Zabıta, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44   Beşiktaştaki kazada hayatını kaybeden Rabia Coşkun'un fotoğrafları - Haber
14:44   İş sağlığı uzmanı, grip tedavisi gördüğü hastanede öldü - Haber
14:44   İşkur Siirt'te geçen yıl 2 bin 574 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi - Haber
14:39   Günlük rutini sanata dönüştüren proje: "Yaşam Çizgisi" - Haber
14:39   Malatya İtfaiye Merkezinin yüzde 70'i tamamlandı - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
2.01.2020 14:46:38