"Sıfır Karbon Noktası" Hayata Geçiyor

Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı ve RENAC energy & climate gGmbH ortaklığıve Karşıyaka Belediyesi iştirakçiliği ile hazırlanan, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu V (CSD-V) Hibe Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Zero Carbon Point" (Sıfır Karbon Noktası)projesinin açılış toplantısı Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndegerçekleştirildi.

Açılış toplantısına Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Orman Vakfı adına konuşma yapan Genel Müdür Metin Gençol, RENAC energy & climate gGmbH koordinatörü Salem Kadi, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği Genel Sekreteri Aygün Pakyürek, Proje Koordinatörü Kadir Bilgili ve Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı İzmir Temsilcisi Ceyhan Çiçek katıldı.

Açılış toplantısında Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği'nin temsilen ilk konuşmayı yapan Genel Sekreter Aygün Pakyürek, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan Hibe Programını, proje ortaklarının iş birliğinin detaylarını ve projedeki rollerini anlattı.

Proje ile ilgili bir sunum yapan Proje Koordinatörü Kadir Bilgili, toplam bütçesi 210.453 Euro olan ve 12 ay sürecek projenin karşılıklı bilgi paylaşımı ve iyi uygulama örneklerinin aktarılmasına dayalı yürütüleceğini söyledi. Proje ile Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü' nde kurulacak Sıfır Karbon Noktası'nda iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ekonomisi ve atık yönetimi konularında eğitimler verileceğini belirtti.

Toplantıya projenin eş faydalanıcısı RENAC energy & climate gGmbH adına katılan koordinatör Salem Kadi, konuşmasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında dünya çapında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Projenin diğer eş faydalanıcısı Ege Orman Vakfı adına konuşma yapan Genel Müdür Metin Gençol, Vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek, projenin hayata geçmesinden dolayı çok heyecanlı olduklarını ve Vakfın eğitim kapasitesinin bu proje ile daha da güçleneceğine inandıklarını söyledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü içinde oluşturulacak alanın özellikle çocuklar için çok önemli bir eğitim noktası olacağını ve proje içinde olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Proje hakkında: Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, RENAC energy & climate gGmbH ortaklığı ve Karşıyaka Belediyesi iştirakçiliğinde, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V) Hibe Programı kapsamında başvuruda bulunulan "Zero Carbon Point" isimli proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunacak faaliyetlerin yerinde gözlemlenmesi, yenilenebilir enerji sektöründeki bileşenlerin yaşam alanlarına entegrasyonu ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında iyi uygulama örneklerinin sergileneceği, toplam bütçesi 210.453 Euro olan proje, 01.04.2019 tarihinde başlamış olup 12 ay sürecektir.

Proje kapsamında İzmir İli Karşıyaka İlçesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüs alanında kurulacak Sıfır Karbon Noktası' nın eğitim bölümünde iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir enerji kaynakları, sıfır karbon ekonomisi ve atık yönetimi konularında AB üye ülkelerinde uygulanan eğitim programlarının ve eğitim materyallerinin ülkemize adaptasyonu sağlanacaktır.

Kaynak: Bültenler