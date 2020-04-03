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Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı

Özel bir şirkette çalışan gencin 2015 yılında 67 bin TL bedelle aldığı otomobil, değişenli ve boyalı çıktı. Otomobil firmasının işi yokuşa sürmesi ile hakkını mahkemede arayan mağdur tüketici, adli süreç sonunda istediğini aldı.

03.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:15

Yıllardır hayalini kurduğu sıfır kilometre otomobili almanın mutluluğunu yaşayan tüketici, aracın değişenli ve boyalı çıkmasıyla büyük bir şok yaşadı. Tüketici Mahkemesi, akıllara durgunluk veren olayda, fabrikasyon hatası olduğuna hükmetti. Yargıtay da mahkeme kararını onayladı.

HER ŞEY BAGAJ KISMINDA CAM KIRIKLARINI GÖRMESİ İLE BAŞLADI

Özel bir şirkette çalışan genç, yıllardır hayalini kurduğu sıfır kilometre otomobili almak için 2015 yılında bir otomobil bayiine gitti. 67 bin TL bedelle aldığı otomobilin kısa bir süre sonra bagaj kısmında cam kırıkları görünce şok yaşadı. Bilirkişi tarafından otomobil üzerinde yapılan incelemelerde; aracın ön kaputunun boyalı olduğu, ön ve arka camının değişmiş olduğu, ön kaputunun boyalı olduğu, emniyet kemerinin bozuk olduğu anlaşıldı.

BEDEL İADESİ YAPILMASINI TALEP ETTİ

Hemen otomobil firmasıyla irtibata geçen mağdur tüketici, aracın yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Tüm girişimlerine rağmen bayiiye derdini anlatamayan genç, Tüketici Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Davacı, araçtaki boyalı ve değişenli parçaları uzman kişilerce haricen tespit edildiğini, defalarca davalıya yazılı ve sözlü şekilde durumu bildirdiğini, ancak davalı tarafından cevap verilmediğini dile getirdi. Aracın gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek; ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini, bunun mümkün olması halinde aracın davalı tarafça alınarak faizi ile birlikte bedel iadesi yapılmasını talep etti. Davalı şirket ise davanın reddini diledi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Mahkeme; davanın kabulüne, aracın misli ile değiştirilmesine karar verdi. Davalı şirket kararı temyiz etti. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Emsal nitelikteki kararla birlikte, sıfır kilometre araç boyalı ya da değişenli çıkarsa yenisiyle değiştirilecek.

Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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