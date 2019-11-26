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Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu

Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, sıfır araçta yapılan yüksek indirimli kampanyalar ve takas imkanının ikinci el piyasasında durgunluğa neden olduğunu belirttiADANA - Kredi faizleri düştüğü için...

26.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:40
Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu
Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, sıfır araçta yapılan yüksek indirimli kampanyalar ve takas imkanının ikinci el piyasasında durgunluğa neden olduğunu belirtti
ADANA - Kredi faizleri düştüğü için yüksek ölçüde indirim ve takas imkanı sunan sıfır araçlar nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında satışlar olumsuz etkilendi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, "Kredilerin düşmesi ikinci elde harekete neden oldu ama beklentilerimizi karşılamadı. Esnaf sıkıntıda şu anda" dedi.
Araç plazalarının stoklarını eritmek için sıfır otomobillere ÖTV indiriminin ardından bir de yıl sonu indirimi yapması nedeniyle fiyatlar da 10 ila 30 bin lira arasında düştü. Yapılan indirimlerden Adana'da bulunan oto pazarındaki 2. el araç satışı yapan esnaf da etkilendi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sıfır otomobillere vatandaşın daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.
"En az 5 ila 10 bin lira hasar kaydı"
2. el otomobil alım satımı yapan esnafın otomobil bulmakta zorlandığını da belirten Güveloğlu, "Piyasada hasarlı, pert, ağır hasarlı otomobil çok. Bunlarda orijinalleri arasında fiyat farkına neden oluyor. Hasarsız otomobil bulmakta zorlanıyoruz. Satarken insanlarımız otomobilin hasar kaydına bakıyor. Bir otomobil servise gittiği zaman kaskodan 5 ila 10 bin arasında hasar kaydına neden oluyor. Bu da etkiliyor" diye konuştu.
Kredi faizlerinin düşmesinin ve dövizdeki dalgalanmanın ikinci el otomobil fiyatlarını arttırdığını aktaran Mehmed Güveloğlu, 2020 yılında fiyatların daha da artacağını ifade ederek şunları söyledi:
"Kredilerin düşmesi de ikinci elde harekete neden oldu ama beklentilerimizin çok üstünde değil. Esnaf sıkıntıda şu anda. Dolar ve euronun artmasıyla ikinci el fiyatları da artıyor ancak yine de sıfır ve ikinci el arasında uçurum fiyat farkları var. 2020 yılında fiyatların düşmesi bekleniyor ancak ben öyle bir durumu beklemiyorum."
Öte yandan, Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu vatandaşların ikinci el otomobil alımı yaparken kilometresine, hasar kaydına ve bakımlarının yapılma periyoduna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Sıfır otomobilde indirim ikinci el satışları durdurdu

Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA


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