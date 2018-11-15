Sıfır Şeker ????meyveli Yulaflı Kurabiye Tarifi

Ekstra şeker kullanmaya gerek kalmadan meyveler ile tatlandırılmış nefis bir kurabiye tarifi. Özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyenler için daha iyisi olamaz dedirtecek Meyveli Yulaflı Kurabiyeyi sizlerde denemelisiniz. İçerisinde un yada şeker olmadan yapacağınız bu kurabiyeyi tatlandırma işini hurma ve muz üstleniyor. Sabah
, öğle, akşam canınızın istediği her vakit yapabileceğiniz meyveli yulaflı kurabiyeyi yapmak çok fazla zamanınızı da almayacaktır. Tatlı krizlerinizin geldiği zamanlarda öyle fazla kalorili tatlılarla diyetinizi bozmanıza hiç gerek yok. Bu masum kurabiye ile tatlı ihtiyacınızı rahatlıkla giderebilirsiniz. Yulaf ezmeli kurabiyeyi sadece diyet yapanlar değil, tadan herkes çok beğenecek. Sizlerde Meyveli Yulaflı Kurabiye nasıl yapılır? merak içerisindeyseniz sizin için hazırladığımız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
15 Kasım 2018 Perşembe 16:19