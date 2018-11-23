CELAL UMUT EREN Fenerbahçe
'de Trabzonspor
deplasmanı adeta bir 3 puan maçı olacak. Erwin Koeman ile 3 maçta olumlu bir tablo kuran sarı-lacivertliler, bunu devam ettirme adına tüm planlarını hazırlıyor.
Zorlu deplasmanda, taktik sistemde de şifre Eljif Elmas
olacak. Bu sezonun en önemli kazanımlarından olan Makedon futbolcu, Trabzon'da da takımın kilit noktalarından biri haline gelecek.
Orta sahada 6 ve 8 numarada görevlendirilen 19 yaşındaki oyuncu, Koeman'ın taktiklerinde önem tutuyor. Hem oyun ritmini artırma hem de çift yönlü oyunu sağlama adına Eljif Elmas'ın katkısı büyük bir yer kaplayacak. Genç
orta sahanın pas oyunu, şut yaratma ve hücum ile defans arası bağlantıyı sağlama adına birçok kritik görevi olacak. Henüz 19 yaşında olan Eljif, böylesine hayati önem taşıyan maçta Fenerbahçe'nin sahadaki kozlarından biri olarak öne çıkacak. Genç yaşına karşın hem Fenerbahçe hem de Makedonya
Milli Takımı'nda sakinliği ve aktifliğiyle alkışları toplayan Eljif, bir kez daha kürsüye çıkmaya çalışacak.
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