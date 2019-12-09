Haberler » Güncel » Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

VAN merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü.

09.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:32Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

VAN merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda ele geçirdiği 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında da uyuşturucu ticareti yapanların şifreli telefon görüşmeleri çözüldü. Bu aşamadan sonra düğmeye basıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'ne yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48 Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz - Haber
12:48 Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk - Haber
12:48 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:47 Mağazada satış yapıp gelirini sokak hayvanlarına harcıyorlar - Haber
12:43 Hamidiye Tarım Lisesi için start verildi - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:12 Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
9.12.2019 12:49:15