Şifremiz Meğer Doğduğumuz Gün Belirleniyormuş

"İnsanın Şifresi bir matematik üzerine kuruludur ve bu şifre, doğduğumuz gün oluşur" şeklinde ifade eden Numeroloji ve İnsanın Şifresi Uzmanı İrem Çukran, "öncelikle doğum tarihimizden tam emin olmalı belki de doğum belgemize ulaşarak bunun teyit etmeliyiz" diye de vurguluyor.

Çukran, işte o detayları ve İnsanın Şifresi konusunun ayrıntılarını şu şekilde açıklıyor:

Hepimiz doğum anında farklı yaşam enerjileri ve renkleri ile dünyaya geldik. Her birimizin hayata bakışı, olaylar karşısındaki tavrı, duygu yoğunluklarımız farklı olduğu gibi karakter ve kişilik olarakta birbirimizden farklıyız. Kimimiz sinirli, kimimiz sakin, ağırbaşlı ya da çok hareketli. Bazılarımız spora eğilimli, bazılarımız sanata. Hepimiz çeşitli ve renkliyizdir.

Bununla birlikte, her insanın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Hayata bu yönlerimiz ile başlar, ilişkilerimizi kurgularız. Peki güçlü ve zayıf yönlerimizi nasıl tespit ederiz ya da zayıf yönlerimizi nasıl güçlendirir, güçlü yanlarımızı nasıl daha aktif kullanabiliriz?

Kainatta çok güçlü matematiksel bir sistem vardır. Herşey bir düzen içerisinde ve sistematik işlemektedir. Dünyanın güneş etrafında dönüş hızı, Güneşe olan mesafesi, en sevdiğiniz şarkının notaları, keyifle içtiğiniz kahvenin belirli bir ölçü ile hazırlanması, seyahat için bindiğiniz uçağın uçuş mesafesi- süresi, doğadaki bal arılarının peteklerinin altıgen formu ve ölçüleri, kar tanelerinin değişik biçimleri ve herbirinin altıgen şekline bağlantılı olarak altının katlarına bağlı bir simetri oluşturmasına kadar var olan herşeyde metamatiksel, rakamsal bir düzen olduğunun kanıtıdır.

Nasıl kainattaki düzen içerisinde herşey ölçümlenebiliyorsa, İnsanın Şifresi de insan kişiliğini ölçümleme sistemi olarak rakamları, anlamları ve onların enerjilerini kullanır.

Numeroloji ve İnsanın Şifresi Uzmanı İrem Çukran, İnsanın Şifresi konusunun derinlerine indiğimizde, kişinin kendisinin farkına varmasını, ikili ilişkilerinin özelliklerini anlamasını, dış dünya ile nasıl bir iletişim kurduğunu,sevdiklerini, sosyal çevresindekilerin farklılıklarını algılamasını ve öğrenmesini, güçlü ve zayıf yönlerini, olaylar karşısında nasıl davranması gerektiği, yaşam yolunda nelere dikkat etmesi gerektiği ve bu yolda karşısına çıkabilecek her türlü zorluk karşısında nasıl başedebileceğini de açıkladığını ifade ediyor.

Çukran'a göre, doğum tarihinizde her rakamın kendine ait bir enerjisi vardır ve biz doğduğumuz günün rakamlarının enerjisini taşırız. O yüzden doğum tarihimizin doğru olduğundan tam olarak emin olmalıyız.

İnsanın Şifresi'nde, 1 ve 9 arasında bir sayıya ulaşmak için rakamlar toplanır ve her doğum tarihi tek rakama indirilerek hesaplanır. Sadece 11 ve 22 rakamları kendi aralarında toplanmadan yorumlanır. Örneğin; Mayıs ayının 5. Günü ile Mayıs ayının 23. Günü aynı rakama (2+3=5) ve aynı gün enerjisine sahiptirler. Eğer ayın 7'sinde, 16'sında ya da 25'inde doğduysanız YEDİ'siniz ve 7 rakamının enerjilerine sahipsiniz demektir. Her rakamın olumlu ve olumsuz tarafları da bulunmaktadır. Rakamların hangi tarafını kullandığınız yaşam akışınızı belirler. Nasıl kararlar verdiği ya da karşılaşacağı zorlukların nasıl üstesinden geleceğinin mesajını da verir.

Aşk ilişkilerimizde partnerimiz ile uyumunuz, iş yaşamımızda yöneticimiz ya da ortağımız ile ilişkilerimiz, İnsanın Şifresi ile ölçülebilir bir hal alır. Çocuklarımız ile ilişkilerimiz, onların güçlü ve zayıf yanları, hangi alanlarda başarılı olabilecekleri yine İnsanın Şifresi ile ölçümlenebilir.

İnsanın Şifresi, dünyaya hangi amaç için geldiğimizi ve bu amacı nasıl gerçekleştirebileceğimizi sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede, evren ile uyumumuzu kazanabilir, mutlu, sağlıklı ve başarılı olabiliriz.