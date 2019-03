Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigara paketlerindeki yeni döneme ilişkin, "Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız." dedi. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir 'i ziyaret eden Koca, valilik şeref defterini imzaladı.Valilik toplantı salonunda, ildeki devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing alan Koca, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya'nın turizmde önemli bir payı olduğunu fakat sağlık ve kaplıca turizmiyle bu anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyemeyeceğini belirtti.Sakarya'nın gelecek dönemde özellikle kaplıcalarıyla sağlık turizminden termal yapısıyla daha önemli bir pay alması için gayret içinde olacaklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:"16 yıllık AK Parti iktidarında 22 katrilyonluk (milyarlık) yapılan yatırımın 500 milyonluk kısmı sağlık alanına yapıldı. Özellikle 47 sağlık kuruluşunun 17 tanesi hastane olmak üzere bu yatırımlar devam etmiş oldu. Bizim önümüzdeki dönemde önemsediğimiz 250 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi. Son 4-5 aydır fiziki şartlarını hızla tamamlamaya devam ediyor. Şu an yüzde 55 gibi gerçekleşme oranına gelmiş oldu. Biz müteahhit firma ile de görüşerek 2020 Nisan ayında teslim edilecek hastaneyi 2019'un kasım sonunda teslim edilmesi konusunda uzlaştık. Bu konuda gerekli ödenekler sağlanarak, önü açılarak hızla yıl sonuna doğru faaliyete geçmesini önemsiyoruz."Koca, 400 dönümlük bir arazi üzerinde bin yataklı bir şehir hastanesi projesi ve planlarının olduğunu dile getirerek, ön yeterlilik ihale safhasına kadar gelindiğini, bu yıl içinde ihale sürecinin tamamlanmış olacağını aktardı.Sakarya'nın, hastaların il dışına sevk edilmediği, tedavilerinin yapıldığı, branş çeşitliliği ve insan kaynağı, nitelikli insan gücü ve teknolojisiyle her türlü müdahalenin yapılabilir olduğu bir sağlık kenti olmasını arzuladıklarını belirten Koca, "Bu anlamda her geçen gün özellikle yoğun bakım ve benzeri hastaların şehir dışına sevk edilmelerinin yer yer olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili kapasitemizi de var olan hastanelerimizi de şimdiden arttırma noktasında talimatı verdim, bir gayret içerisinde olacağız." dedi."Sigara ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz"Gazetecilerin Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigara paketlerinde yeni dönem" düzenlemesine ilişkin sorusu üzerine Koca, sigarayla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.Yönetmeliğin Meclis'ten geçen kanun çalışması sonucu olduğunu dile getiren Koca, "Tarım Bakanlığımızla iş birliği içinde yönetmelik önümüzdeki günlerde çıkmış olacak. Buradaki temel amaç, kanunda özelikle belirtilen, bir tanıtım boyutunu da önlemeye alan yani özellikle internet ortamı ve sosyal medyada tanıtımın, reklamın da artık yasak kapsamına girdiği bir kanun düzenlemeydi. Bununla birlikte tek tip sigara uygulamasına geçmeyi öngören bir kanun çalışmasıydı. Tek tip sigara da yüzde 85 oranında daha çok uyarıcı bilgilerin yer aldığı sadece yüzde 5'ine logonun değil, markanın bizim belirttiğimiz şekilde ki yönetmelikte belirtilmiş olacak puntolarına kadar tarifi yapıldı. Yüzde 5'i geçmemek üzere sadece markanın yer aldığı..." diye konuştu.Koca, benzer uygulamanın 4 yıldır Avustralya Kanada ve birçok ülkede yapıldığını belirterek, "Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız." dedi."Ambulansların trafikte bir önceliği vardır"Koca, bir gazetecinin " İstanbul 'da ambulansa yol vermeyen sürücü" ile ilgili sorusu üzerine ambulansların hastayı taşıma fonksiyonunu icra eden yapılar olduğunu söyledi.Ambulansların trafikte bir önceliğinin olduğunu aktaran Koca, "Ama maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var. Bununla ilgili farklı daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Daha sonra Valilik binası önünde 4'ü dört çeker olmak üzere toplam 11 ambulansın teslim törenini gerçekleştiren Bakan Koca, ambulansın direksiyonuna geçerek incelemelerde bulundu.