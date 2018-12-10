Sigara Bağımlısı 100 Çocuktan 66'sı Ailesinin Bilgisi Dışında İçiyor"

Diyarbakır
'ın bir ilçesinde bulunan liselerin son sınıf öğrencileriyle görüşülerek yapılan araştırmada, sigara bağımlısı çocukların yüzde 66'sının ailesinden gizli sigara kullandığı belirlendi. Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Dilek Öğretir, yüksek lisans öğrencisi Fatma Oğuz ile Diyarbakır'ın bir ilçesinde lise son sınıf öğrencileriyle, "17-18 yaş ergenlerin anne baba tutumları ve bağlanma stilleri ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi ve Diyarbakır'ın ilçesi örneği" başlığıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını, Antalya
'da Polis Akademisi Başkanlığı
Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğünün (SAMER) düzenlediği Uluslararası Uyu?turucu Konferansı'nda açıkladı.
Öğretir, Türkiye
'den ve yurt dışından gelen katılımcılar ve akademisyenlere yaptığı sunumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmayı öğrencilerin bağımlılık yapan maddeleri devamlı kullanma durumları ile ailelerin çocuk yetiştirme stilleri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yaptıklarını söyledi.
Öğretir, araştırmaya Diyarbakır'ın bir ilçesindeki liselerin son sınıfında eğitim alan 201 öğrencinin katıldığını, ilçenin ismini çocukların kimliklerinin ortaya çıkmaması için gizli tuttuklarını kaydetti.
Öğretir, "Hiç sigara içtiniz mi?" sorusuna öğrencilerden yüzde 50,2'sinin "evet" yanıtını verdiğini bildirdi. Sigara kullananların da yüzde 66'sının ailelerinden habersiz içtiğine dikkati çeken Öğretir, öğrencilerin en fazla sigaraya başlama nedeninin merak olduğunu, bunu arkadaş etkisi, aile sorunları, yalnızlık, özenti ve okul sorunlarının takip ettiğini söyledi.
"Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ailelerin sıkı ve aşırı kontrol ile aşırı ilgisizliği ile madde bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır." diyen Öğretir, "Aslında ailenin ergenler üzerindeki sıkı denetim, kontrol kurmaları onların madde bağımlılığından uzaklaşmasını sağlamak yerine onları madde bağımlılığına daha çok yaklaştırmaktadır. Ailenin ilgi ve tutum seviyelerinin yüksek olması madde bağımlılığı konusunda olumlu bir çıktı edilmesini sağlamaktadır. Aşırı baskıcı ya da aşırı ilgisiz olunmaması gerekiyor." diye konuştu.
Sigaranın hem alkol hem de uyuşturucu bağımlılığına öncül bir etken olduğunu fark ettiklerini anlatan Öğretir, "Sigaraya başladıktan sonra uyuşturucuya yönelim var. Sigara içiminin çok tehlikeli olduğunu, geçişte öncül bir rol oynadığını ailelerin iyi bilmesi gerekiyor. Anne
ve babalar çocuklarına gösterdiği tutumlar konusunda müdahil programlardan faydalanabilir, ilgili uzman kişilerden yardım alabilir. Doğru davranış doğru sonuçlar ortaya çıkartıyor." ifadelerini kullandı.
Anne,Diyarbakır
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:19