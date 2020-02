Sigara endüstrisine "etik ve insani boyutları düşünmüyor" eleştirisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, "Karşımızdaki sigara endüstrisi kesinlikle etik ve insani boyutları düşünen bir endüstri değil, çocukluktan başlayarak her yaşta insanlara sigara satmayı hedefleyen ve arzulayan bir yapı." dedi. Yeşilay Edirne Şubesince, Edirne Devlet Konukevi'nde "Temiz Nefes" söyleşisi düzenlendi.Prof. Dr. Karlıkaya, söyleşi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 8 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu rakamın sekizde birinin, sigara dahi içmeyen pasif içicilerin oluşturduğunu söyledi.Türkiye'de ise yılda yaklaşık 100 bin kişinin sigara nedeniyle öldüğünü belirten Karlıkaya, "Önümüzdeki 10-20 yıl içinde yüzde 150'ye yakın bir artış öngörülüyor ölüm oranlarında. Yine sigaranın ülkemize ve halkımıza maliyeti 120 milyar lira civarında, böyle de büyük bir zararı var." diye konuştu.Karlıkaya, sigaranın tüm dünyayı tehdit ettiğini, sigara ve tütün kullanımının azaltılması yönünde önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.Sigara endüstrisinin tüm etik kuralları çiğneyerek bağımlılıkları artırmak için çalışmalar yaptığını savunan Karlıkaya, şunları kaydetti:"Karşımızdaki endüstri, etik ve insani boyutları düşünen bir endüstri değil kesinlikle. Çocukluktan başlayarak her yaşta insanlara sigara satmayı hedefleyen ve arzulayan bir yapı. İnsanlar sigara içsin, diye sürekli yeni ürünler geliştiriyorlar ve her türlü tekniği kullanıyorlar. Elektronik sigara, dumansız sigara, nargile gibi çeşitlerle tütün kullanımını hep artırmak istiyorlar. Sigara endüstrisi, etik ve insani boyutları düşünmeden hareket ediyor. Bu endüstri karşısında bizler de sağlıkçılar ve sivil toplum kuruluşları olarak mücadele ediyoruz."Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç de Yeşilay olarak bağımlılıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.