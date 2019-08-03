Sigara fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası sigara fiyatları listesi

Sigaraya bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Sigaraya yapılan zammın ardından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay bazı firmalara sigaraya zam yapmışlardı. Dün akşam gelen habere göre, British American Tobacco Türkiye tarafından sigara satışı yapan büfe ve marketlere gönderilen yeni fiyat listesinde sigara fiyatlarına 3 TL'ye kadar zam yansıdığı görüldü. İşte zam sonrası sigara fiyatları listesi

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Pall Mll: 14,50 TL

Tel 2000: 14 TL

Tkl 2001: 14 TL

Smsn: 14 TL

Smsn 216: 14 TL

Mltpe: 14 TL

Violt Mnthl – Slims: 12 TL

Wnnr Slms – Family: 10 TL

Wnnr Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slms – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

Prsdent Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

Prsdent Q Size: 9 TL

Vgr Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Mdley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hzr Kısa – Family: 8,50 TL

JTI GRUBU

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50

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