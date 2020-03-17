Sigara içenlerde Covid-19'un şiddetli semptomlar geliştirme riski artıyor
Sigara içenlerde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ağır semptomlar gösterme riskinin yüzde 50 arttığı belirtildi.
17.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:19
Sigara içenlerde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ağır semptomlar gösterme riskinin yüzde 50 arttığı belirtildi.
Fransız Tütünle Mücadele Birliği Genel Sekreteri Bertrand Dautzenberg, Çin tarafından paylaşılan veriler den hareketle Covid-19'un tütün kullananlar üzerindeki etkisine dair uyarıda bulundu.
Fransız Tütünle Mücadele Birliği Genel Sekreteri Bertrand Dautzenberg, Çin tarafından paylaşılan veriler den hareketle Covid-19'un tütün kullananlar üzerindeki etkisine dair uyarıda bulundu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Haberler
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti