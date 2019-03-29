Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Şiringöl, yalnız yaşadığı evinde elinde yanan sigara ile uykuya daldı. 47 yaşındaki talihsiz adam, çıkan yangında hayatını kaybetti.
ELİNDE SİGARA İLE UYUDU, YATAĞI TUTUŞTURDU
Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl, gece yarısı sıralarında iddiaya göre elinde sigara, uykuya daldı. Bir süre sona sigaranın ateşi yatağı tutuşturdu.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yanan yatağın altında Mehmet Şiringöl'ün cansız bedenini buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan ilk incelemede, Şiringöl'ün gece yatakta sigara içerken uyuya kaldığı belirlendi. Şiringöl'ün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorlu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA