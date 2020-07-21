Sigara içmeyen personele fazladan yıllık izin hakkı

Erciyes Teknopark tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı çerçevesinde sigaranın bırakılmasını teşvik etmek adına sigara kullanmayan yönetim ofisi personelinin yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanıdı.

Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmakta ve doğum öncesi dönemden başlayarak, insan yaşamının bütün evrelerinde ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Üstelik bu durum yalnızca tütün ürünü kullananlar için değil, tütün dumanına maruz kalanları da aynı şekilde etkilemektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından bu kapsamda tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı iki yıl önce çıkartılmıştır. 2023 yılına kadar sigarayı bıraktırmak için uygulanması planlanan teşvik edici ve caydırıcı önlemler bu eylem planı içerisinde yer almaktadır.

Erciyes Teknopark da bu plan çerçevesinde sigaranın bırakılmasını teşvik etmek adına yönetim ofisi personelinin yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanıdı. Uygulanan bu teşvik ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kılıç şunları söyledi: "Tütün ürünleri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bağımlılık yapıcı maddelerdir. Hem birey hem de toplum sağlığını bu kadar etkileyen tütün ürünlerinin zararlarından korunmak adına her birimize ayrı sorumluluk düşmektedir. Erciyes Teknopark Yönetim Kurulunca tütüne karşı mücadele eylem planı çerçevesinde belirtilen caydırıcı önlemlere uygun olarak, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla sigara kullanmayan Erciyes Teknopark A.Ş yönetim ofisi personeline, 2020 yılında hak edilmiş veya hak edilecek olan izinlerden başlayacak şekilde, 4857 sayılı iş kanununda belirtilen yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Karar gereğince 2020 yılından başlayacak şekilde sigara içmemeye özendirmek ve sigarayı bırakmaya teşvik amaçlı olarak her yıl 2 gün ilave izin hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda sigara içen personel için herhangi bir izin hakkı değişikliği olmadan, bu kişiler iş kanunu hükümlerine göre izin hakkı kazanmaya devam edecektir.

Bu uygulamadaki amacımız, tütünle mücadeleye kurum olarak dikkat çekmektir. Çünkü tütünle mücadeledeki başarıların artarak devam etmesi topyekün şekilde tütün kontrol politikalarının kararlılıkla uygulanmasına bağlıdır.

Gelecek nesilleri de düşünerek toplumun tüm fertlerini, tütün ürünlerinin zararlarından korumak tüm kurumların sorumlulukları arasında olmalıdır." - KAYSERİ