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Sigara izmariti az daha evi yakacaktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sorumsuz sürücülerin attığı sigara izmariti, az daha bir evi yakacaktı.

17.08.2019 14:50 Sigara izmariti az daha evi yakacaktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sorumsuz sürücülerin attığı sigara izmariti, az daha bir evi yakacaktı.

İddiaya göre, Hacıevhat Mahallesi Hayrabolu yolu üzeri Bahçekent mevkisinde, yoldan geçen bir araçtan dikkatsizce atılan sigara izmariti, evin yanı başındaki otları tutuşturdu. Çıkan yangını fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve ev sahiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Nejdet Biçer, "Arabayla geçerken, sigara izmariti atmışlar. Dumanları görünce yaka paça koştuk. İtfaiyenin yanı sıra yangına biz de müdahale ettik ve söndürüldü. Az daha ev yanacaktı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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