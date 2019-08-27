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Sigara izmariti evi yakıyordu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

27.08.2019 22:15
Sigara izmariti evi yakıyordu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde sigara izmaritinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın söndürülenden çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta R.A. ve ailesinin ikamet ettiği evde söndürülmeyen sigara izmariti yangına neden oldu. Kısa sürede evin içerisi dumanla dolunca ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Mahalle sakinleri çıkan yangından dolayı komşularına tepki göstererek aynı yerde sürekli yangın çıktığını ve korktuklarını ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Vedat Kılıç/İHA)
Sigara izmariti evi yakıyordu

İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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