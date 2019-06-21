21.06.2019 18:12
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti

Sigara izmariti, tarlayı ve kamyonu kül etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde hasat yapılan buğday tarlası sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yangında arazide bulunan kamyon kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Narlı Mahallesi Çiğdemtepe mevkiinde Hasan Kebeli'ye (56) ait 46 ABF 615 plakalı kamyona buğday tarlasında balya yüklemesi yapıldığı anda işçilerden İsmail Çalış (36), kuru otların arasına sigara izmariti attı. İzmaritten tutuşan kuru otlar, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında onlar dönüm buğday tarlası ve arazide balya yüklenen kamyon kül oldu. Olayda herhangi bir yaralanma olmaz iken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Pazarcık , Kahramanmaraş , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:39 Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
18:38 Afganistan uyruklu 40 mülteci ve 1 organizatör jandarmadan kaçamadı
18:32 Manisa'da otomobil sulama kanalına uçtu
18:31 4 yaşındaki çocuk freni boşalan traktörün altında can verdi
18:30 Hakkari polisinden kurban kesimi
18:29 Kiraz toplamaya giden kadın bahçede ölü bulundu
18:29 Siirt'te ağaçların devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı