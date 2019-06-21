21.06.2019 21:08
Haberler » Güncel » Haber

Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarlada çalışan bir işçinin attığı sigara izmaritinden çıkan yangın sonucu buğday tarlası ve balya taşımak üzere tarlada bulunan bir tır yandı.

Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde, tarlada çalışan bir işçinin attığı sigara izmaritinden çıkan yangın sonucu buğday tarlası ve balya taşımak üzere tarlada bulunan bir tır yandı.
İlçeye bağlı Narlı Mahallesi Çiğdemtepe mevkisindeki tarlada yapılan buğday hasadının ardından saman balyaları tıra yüklenmek üzere hazırlandı.
Bu esnasında, tarlada işçi olarak çalışan İsmail Ç'nin (36) attığı izmarit nedeniyle balyalar alev aldı.
Rüzgarın etkisiyle tarlaya yayılan alevler, yükleme yapmak için alanda bulunan Hasan Kebeli (56) yönetimindeki 46 ABF 615 plakalı tıra sıçradı. Yangında tarlada zarar oluşurken tır kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından İsmail Ç. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı
Kaynak: AA
İşçi , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu
21:50 Kırıkkale Üniversitesinde "İstiklal Marşı" krizi
21:50 Midibüsün çarptığı otomobil otele girdi
21:50 Ortodoks Yahudiler İsrail'in zorunlu askerlik politikasını protesto etti
21:50 ERDOĞAN İŞADAMLARI İLE BULUŞMA PROGRAMINDA KONUŞTU
21:50 KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN EYÜPSULTAN'DA ORTAK MİTİNG
21:50 GAZİANTEP Şehit Gidergelmez'in adı Çad'da açılan su kuyusuna verildi