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Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş

VAN'da, şüphe üzerine durdurulan minibüste, 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü İ.G., gözaltına alındı.

15.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:12
Sigara kaçakçılığı için minibüse damperli düzenek kurmuş

VAN'da, şüphe üzerine durdurulan minibüste, 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü İ.G., gözaltına alındı. Minibüse kaçakçılık için kurulan damperli düzenek dikkat çekti.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş- Van yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine minibüs sürücüsünü durdurup, araçta arama yaptı. Minibüsün tabanına özel olarak kurulmuş damperli düzenek tespit edildi. Düzeneğin altındaki bölmede ise yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen, 5 bin 900 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili sürücü İ.G., '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel
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